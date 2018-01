"Elkerülhetetlen a hidegháború" - Észak-Korea miatt csaphat össze az USA Kínával?

Minden szem Trumpra szegeződik

az USA megpróbálhatja kordában tartani az észak-koreai rezsimet úgy, hogy fegyvereket telepít a koreai határra, melyeket Phenjan felé irányít, hogy sakkban tartsa a vezért,

vagy megpróbálhatják egy támadással eltávolítani a hatalomból Kim Dzsongunt.

Roche szerint mindkét forgatókönyv azt jelentené, hogy csökkenne Kína befolyása a régióban, hiszen egy fontos külpolitikai szövetségest veszítenének el. Ezzel pedig szerinte elkerülhetetlen lenne egy hidegháború az USA és Kína között, hiszen Peking valószínűleg nem nézné jó szemmel az amerikai lépést. Az elemző szerint a fenti két forgatókönyv valamelyikére elég jó esély van, onnantól kezdve pedig csak a kínai válaszlépéseken múlik, mekkora lesz a konfliktus a két ország között.

Lehet, hogy megússza a világ a háborút?

Az első opció, hogy minden folytatódik, ahogy eddig: Észak-Korea tovább folytatja nukleáris tesztjeit, amire a világ további gazdasági szankciókkal reagál. Ennek esélye az elemző szerint 75%, ami ugyan még mindig magas, de csökkenést jelent a novemberi 85%-hoz képest. Ez az alapforgatókönyv azonban még két részre osztható a végkimenetel szempontjából, Newton 20% esélyt ad annak, hogy a játszma végén amerikai beavatkozásra lesz szükség, 55%-ot pedig annak, hogy az USA kénytelen lesz együtt élni azzal, hogy Észak-Korea atomhatalom lett.

A második opció, hogy előbb-utóbb háború lesz, csak az a kérdés, mikor. Ennek esélye 15% Alastair Newton szerint, ezen belül 4% esélyt ad annak, hogy Phenjan támad először, 11% esélyt pedig egy amerikai megelőző csapásnak. Utóbbi esélyt tíz százalékpontos emelkedést jelent novemberhez képest, vagyis az elemző szerint érdemben nőtt annak esélye, hogy Trump támadásra szánja el magát.

A harmadik eshetőség, hogy Észak-Koreában történik olyan változás, ami enyhít majd a háborús feszültségen, erre 10% esélyt lát az elemző. Ez egyenlő arányban oszlik meg egy esetleges felkelés és egy katonai puccs között, mindegyiknek 5-5% a valószínűsége.

Vagyis összességében az Alavan Research vezetője még mindig kisebb esélyt lát arra, hogy a következő bő egy évben háború robban ki a Koreai-félszigeten, de ez az esély 30%-ról 35%-ra nőtt az utóbbi másfél hónapban.

