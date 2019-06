Ellepték Magyarországot a külföldiek

A külföldi látogatók az idei első negyedévében 12 millió alkalommal, 12%-kal többször utaztak Magyarországra, mint az előző év azonos időszakában. Az egynapos utazások száma 15, a többnapos utazásoké ennél jóval kisebb mértékben, 3,9%-kal emelkedett. A külföldiek 8,8 millió egynapos utazást tettek, amelynek túlnyomó többsége magánjellegű, kis hányada üzleti út. Egynapos útra a legnagyobb arányban Romániából, Szlovákiából, Ausztriából érkeztek, közülük a Szlovákiából érkezők száma 11, a másik két országból érkezőké egyaránt 23%-kal növekedett - derült ki a KSH elemzéséből.

A külföldiek 3,3 millió többnapos utazást tettek Magyarországra az idei első negyedévben. A többnapos utak 82%-a magánjellegű utazás, 11%-a üzleti út, üzletelés. Külföldi látogatóink 60%-a - közel azonos arányban - Romániából, Szlovákiából és Ausztriából érkezett. A több napra érkezők közül csaknem 400 ezren Németországból jöttek. A német látogatók száma igen jelentősen, 14%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. Több mint egyharmadával nőtt körükben az egészségmegőrzési céllal tett utazások résztvevőinek száma, illetve az átutazásoké is 10%-kal emelkedett.

Klikk a képre!

Hosszabb ideig maradtak, és többet is költöttek nálunk

Fejenként és naponta átlagosan 15 700 forintot költöttek Magyarországon a külföldi látogatók, 0,5%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál.

A külföldi látogatók - az előző évhez hasonlóan - átlagosan 2,1 napot töltöttek el hazánkban az év első három hónapjában. A több napra érkezők átlagos tartózkodási ideje 4,7 napról 5,1 napra nőtt. Az utazók itt töltött ideje összesen 14%-kal, 26 millió napra bővült. A tartózkodási idő hosszabbodásával párhuzamosan 14%-kal többet, folyó áron 405 milliárd forintot költöttek a hozzánk látogató külföldiek.A legnagyobb összeget, 56 milliárd forintot az Ausztriából érkezők költötték el 2019 I. negyedévében hazánkban. Jelentősek voltak még a kiadások a Romániából, a Németországból, a Szlovákiából, az Ukrajnából és az Egyesült Államokból érkezők esetében is.A legmagasabb összegű átlagos kiadás - naponta közel 35 ezer forint értékben - az üzleti utazásokhoz kapcsolódott, ami az előző év azonos időszakához képest 30%-kal növekedett.

Többször utaztak külföldre a magyarok

A látogatók kiadásaik 28%-át szállásra és vendéglátó-szolgáltatásokra, 30%-át élelmiszerek és egyéb árucikkek vásárlására, 16%-át közlekedésre és üzemanyag-vásárlásra fordították. Az üzemanyagra fordított kiadások aránya 1,2 százalékponttal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, amiben az üzemanyag árak emelkedése is szerepet játszott. Az egyéb árucikkek és a gyógyászati, egészségmegőrzési szolgáltatások aránya 1,9-1,4%-kal csökkent, a további költéselemek arányában 1 százalékpontnál kisebb változás következett be.Budapest a leglátogatottabb régió 2019. első negyedévben a városnézés jelentősége kiemelkedő volt, ennek megfelelően a több napra érkező külföldiek 45%-a töltött el legalább egy éjszakát Budapesten. A Közép-Duna-vidéken, a főváros vonzáskörzetében 6,7, a Nyugat-Dunántúlon 25%-uk szállt meg legalább egy éjszakára. A Budapesten szállást kereső külföldi látogatók meghatározó részaránya főként a 2019. I. negyedévében dinamikusan élénkülő romániai, brit, amerikai és orosz keresletnek tudható be. Nyugat-Dunántúl részesedése 4,4 százalékponttal mérséklődött, amit a romániai, főként átutazó, egyéjszakás szállást keresők csökkenése okozott.A magyar állampolgárok 5,5 millió alkalommal, 15%-kal többször utaztak külföldre, mint egy évvel korábban. A külföldre látogatók száma éves átlagban 2014-ben állt ismét növekvő pályára. Az utazások száma alapján az egynapos utazások száma 16, a többnaposoké 13%-kal nőtt. A szabadidős utak száma 15%-kal bővült, de számottevően hozzájárult a növekedéshez a munkavégzési és a vásárlási célú utazások számának dinamikus emelkedése is.

Klikk a képre!

Fejenként és naponta átlagosan 12 500 forintot költöttek a külföldre látogatók, kevesebbet, mint egy évvel korábban. A legnagyobb egy főre jutó napi 25 ezer forintnyi átlagos kiadás a konferencia, üzleti út célú utazásokhoz kapcsolódott.

A magyarok utazásainak 66%-a egynapos út, ennek 75%-a magánjellegű, 25%-a üzleti út, munkavégzés volt. A legtöbben továbbra is Ausztriába és Szlovákiába utaztak, az idelátogatók száma igen jelentősen, 13, illetve 19%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. Ausztriába sokkal többen tettek munkavégzési célú utakat, mint egy évvel korábban, Szlovákiába pedig lényegesen többen utaztak várost nézni, illetve vásárolni. A magyarok 1,9 millió többnapos utazást tettek külföldön. A legtöbben Ausztriába, Németországba és Szlovákiába utaztak. A többnapos utak 45%-a irányul ebbe a három országba. Ezen belül Ausztriába történt a legtöbb utazás, 5,4%-kal több volt, mint előző év azonos időszakában.A tartózkodási idő hosszabbodásával párhuzamosan folyó áron 7,5%-kal többet, 183 milliárd forintot költöttek a külföldre utazó magyarok. A legnagyobb összeget, 35 milliárd forintot az Ausztriába utazók költötték el. Jelentős volt még a Németországba és Szlovákiába utazók összes kiadása is.A külföldre látogatók kiadásaik 36%-át élelmiszerek és egyéb árucikkek vásárlására, 24%-át szállásra és vendéglátó-szolgáltatásokra, 11%-át közlekedésre és üzemanyagra, 5,0%-át kulturális, sport- és egyéb turisztikai szolgáltatásokra fordították. A szállásra, vendéglátásra fordított kiadások aránya 5,1 százalékponttal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a sportra és kulturális programokra fordított összeg viszont 8 százalékponttal csökkent.