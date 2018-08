Elmaradt az amerikai-kínai kereskedelmi áttörés - Aggódnak a kínaiak

Becslések szerint ez a globális kereskedelmet mintegy 0,5%-kal mérsékli, emellett a kínai GDP-növekedést 0,1-0,3%-ponttal, az amerikait ennél kicsit kisebb ütemben fogja vissza már idén. A hatások viszont jövőre intenzívebbek lehetnek.

A tárcavezető mindenesetre azt is elismerte, hogy igenis aggódnak az eddigi kereskedelmi háború negatív kínai gazdasági és munkaerőpiaci hatásai miatt. Szerinte sok kínai munkahely szűnhet majd meg az exportra berendezkedő tartományokban a megemelt amerikai importvámok miatt. Egyúttal jelezte, hogy mérsékelt költségvetési élénkítéssel igyekeznek ezt a hatást ellensúlyozni.

A nyár korábbi szakaszában előbb 34-34 milliárd dollárnyi,, így összességében már 100 milliárd dolláros termékkörre érvényesek a megemelt tarifák.Mindez különösen akkor lenne igaz, haMárpedig az, hogy most végül konkrét eredmény/bejelentés nélkül értek véget a tárgyalások, efelé mutat. Donald Trump korábban már kilátásba helyezte, hogy ha nem tudja elérni, amit akar (csökkenteni az Egyesült Államok Kínával szembeni kereskedelmi deficitjét, illetve erősíteni az amerikai cégek szellemi szabadalmi védelmét Kínában), akkor hajlandó további 200 milliárd dollárnyi kínai importtermékre is 25%-ra megemelni a vámokat. Kína ezt már nem tudná teljes mértékben viszonossági alapon megtorolni, mert egyszerűen nincs az 50 milliárdon felül ennyi importja az Egyesült Államokból, ezért jelezte, hogyAz amerikai cégek félelme Kínában az, hogy ez majd adminisztratív akadályok gördítésében (engedélyezések, plusz szabályok, stb.), egyéb pénzügyi következményekkel is járó nehezítésekben fog megjelenni.Márciusi beiktatása óta ma adott először interjút a Reutersnek a kínai pénzügyminiszter, aki igyekezett hűteni ezeket a félelmeket és azt mondta, hogy ha eljutnának idáig a dolgok (nem szeretnék), akkorAmerikai cégek azonban érthetően aggódnak amiatt, hogy a fogadkozás ellenéreEnnek formája az lesz, hogy a helyi önkormányzatoknak speciális (csak infrastruktúra-fejlesztésre felhasználható) kötvénykibocsátást engedélyeznek. Az éves engedélyezett összvolumen 1350 milliárd jüan (kb. 196 milliárd dollár), de ebből az első félévben csak több mint 300 milliárd jüant használtak fel. Ezt lassúnak nevezte a pénzügyminiszter, igaz jelezte, hogy szerinte a harmadik negyedév végére az összkibocsátás majd meghaladja az 1000 milliárd jüant. A tárcavezető azonban hangsúlyozta, hogy, mivel a fenti élénkítés mellett a költségvetés bevételei a vártnál jobban alakulnak és ezzel arányosan fordítanak többet a gazdaságélénkítésre, infrastruktúra fejlesztésre.a tőkeáttétel csökkentését, a kínai állami és egyéb vállalati eladósodottság mérséklését, ezzel párhuzamosan az árnyékbankrendszer "leeresztését" tehátMárpedig a lassulásra vannak jelek: a vezető kínai tőzsdeindexek év eleje óta lejtmenetben van, bő 20%-ot esett már, miközben az amerikai indexek visszakapaszkodtak történelmi csúcsaik közelébe. Emellett a kínai városi munkanélküliség a júniusi 4,8%-ról 5,1%-ra emelkedett a legfrissebb adat szerint, a kormánynak pedig az a célja, hogy 5,5% fölé ne emelkedjen idén.