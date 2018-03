Elnököt választott Kína

A döntés nem volt meglepő. A 2970 küldött ugyancsak egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg, hogy Hszi legyen a Kínai Kommunista Párt Központi Katonai Bizottságának az elnöke is, azaz gyakorlatilag a hadsereg főparancsnoka.A 64 éves Hszit Kína legerősebb vezetőjének tartják Mao Ce-tung óta. Egy hete feloldották azt a korlátozást, amely szerint egy elnök csupán egyszer választható újra újabb öt évre, Hszi így akár élete végéig is Kína elnöke maradhat és teljhatalmú vezetője, mivel nemcsak a hadsereg, hanem a párt élén is ő áll.