Elszállt a frank árfolyama, mit lép Svájc?

az USA és a Kína közötti kereskedelmi fesztültségek nyomán ismét menekülődevizaként (safe-haven) kezelik a svájci frankot a piacon,

másrészt felerősödött a spekuláció, hogy a svájci jegybank ismét beavatkozik a piacon: korábban, 2011 és 2015 között az euróval szemben egy 1,2-es árfolyamküszöböt alkalmaztak, egy hasonló cap bevezetésének lehetősége ismét előkerülhet.

1,0868 frankot is fizettek ma egy euróért, amire több mint két éve nem volt példa. A Financial Times szerint a jelenség mögött az áll, hogyAhogy a múlt héten beszámoltunk róla , a forinttal szemben is rég látott csúcsra, 300 forint körüli szintre erősödött az alpesi deviza. A túlértékeltséggel szemben az árfolyamküszöb bevezetése mellett van még néhány eszköze a svájci jegybanknak, így devizapiaci intervencókra és újabb kamatcsökkentésre is sort keríthet.