Elszólta magát a miniszter: jöhet a második Brexit-népszavazás

Aláásta a kormányfő stratégiáját

Mi ez a Chequers-terv?

Ezzel nyilvánosan aláásta May eddig hangoztatott stratégiáját, miszerint szó se lehet második népszavazásról és ha a Chequers-terv nem működik, akkor megállapodás nélkül lépnek ki az EU-ból. A kijelentés egyúttal nagy lendületet adott az új népszavazást követelőknek, illetve az EU-ban maradást szorgalmazóknak. A minap London polgármestere is második népszavazás szükségességéről beszélt:Tegnap este May Chequers-tervét és az amögötti érveket egyébként szótlanul hallgatta végig az EU27 többi vezetője az uniós csúcstalálkozó vacsoraasztalánál és ma délelőtt tárgyalnak majd a továbbiakról, azután, hogy távozik a teremből a brit kormányfő.A júliusra "kiszenvedett" Chequers-tervnek az a lényege, hogy az áruforgalom terén belemenne Theresa May a szabadkereskedelembe az EU-val, de a szolgáltatásoknál már nem, illetve egy közös szabálykönyvet szorgalmaz az EU27-tel, hogy a kereskedelmi akadályok minél kisebbek legyenek a brit kilépés után. A terv lényegében mazsolázna az uniós egységes piac négy alapvető szabadságjogából (áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad áramlása), amit az EU nem fogad el.Közben azonban az is érthető, hogy May a tervével igyekszik elkerülni a Nagypénteki Békeegyezmény egyik fő szabályát, hogy kemény fizikai határellenőrzés álljon vissza az északír-ír határon amiatt, mert az Egyesült Királyság részeként Észak-Írország is kilépne az EU-ból (és a vámunióból, illetve egységes piacból), míg Írország továbbra is uniós tagállam marad.az EU februárban azt javasolta, hogy amíg nem találnak ki jobb megoldást, addig Észak-Írország a Brexit megtörténte mellett is maradjon a vámunió része és így egy "nem túl látványos" határellenőrzés mellett lehetne biztosítani az áruforgalom viszonylagos zavartalanságát. Ezt azóta sokszor mereven elutasította May arra hivatkozva, hogyA szerda esti salzburgi EU-csúcson is ugyanezzel érvelt, hogy miért nem tudja elfogadni az uniós javaslatot.

Puhítana az EU

az EU most már el tudja képzelni, hogy Észak-Írország ugyanúgy kilép az uniós piacból, mint az Egyesült Királyság többi része és mégsem kellene visszaállítani a fizikai határellenőrzést, így tehát ezzel együtt a Nagypénteki Egyezmény is betartható lenne.

Fontos dolgok dőlnek ma el

Közben egyébként amint tegnap megírtuk: a merev brit ellenállás (és a saját ellentáborával szembeni megsegítés érdekében), ugyanis Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló kedden meglepő kijelentések sorozatát tette. Azt jelezte, hogy végülis az egészségügyi témákat leszámítva meg lehet oldani azt, hogy ne legyen túl látványos a határellenőrzés az északír-ír határon, azaz úgy tűnik, hogyMa egyébként az EU-csúcs második napján eldőlhet, hogy hogyan áll az EU27 ahhoz a bizonyos Chequers-tervhez, amit a tegnapi vacsorán hitelesnek és komolynak nevezett May.Ma az is eldőlhet, hogy az október 18-i újabb uniós csúcs után milyen keretek mentén halad az EU27 a november közepére összehívott rendkívüli EU-csúcsig, amit csak a Brexit ügyének szentelnek és amelyen elvileg a végső kilépési keretekről, illetve a hosszabb távú EU-brit viszony rendszeréről állapodnának meg.