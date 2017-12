Eltűnhet a növekedés Magyarországon

Nincs mese, fogyunk

A következő évtizedekben csak visszafogott ütemben bővül a gyerekvállalási kedv Magyarországon: a termékenységi ráta a jelenlegi 1,5-ről csupán 1,8-ra emelkedik 2070-re. Ezzel csupán a felét tesszük meg annak az útnak, amit a népesség reprodukálását biztosító 2,1-es szint eléréséhez meg kell tenni. A népességfogyást a bevándorlás sem fogja érdemben fékezni: a következő 20 évben 15-20 ezer, utána 10-15 ezer fős többletet mutathat az éves migrációs egyenleg.

Az Európai Bizottság előrejelzésének szomorú következményei vannak: a népesség 2070-re 9 millió fő alá csökkenhet. Még úgy is, hogy eközben a születéskor várható élettartam a nők esetében 9, a férfiaknál pedig 11 évvel növekszik (88,6, illetve 83,9 évre).

Kevesebb munkaerő, kisebb növekedés

Nincs kőbe vésve

amennyiben sikerülne a gyerekvállalási kedvet a felvázoltnál gyorsabb ütemben javítani, az természetesen sokat javítana az összképen. Lassabban csökkenne a népesség, moderáltabb lenne az öregedési folyamat, ez pedig a növekedési kilátásainkat javíthatná. Migráció: ennél gyorsabb előrelépés lehetne, ha rögtön (zömében) munkaképes korú népességet importálnánk. A nagy tömegben érkező bevándorlók gondolatát azonban a kormányzat elutasítja, így ettől ettől az eszköztől nem várható érdemi hatás.

Az idős korúak foglalkoztatásba történő nagyobb arányú bevonása mindenképpen elkerülhetetlen, enélkül a nyugdíjrendszerek összeomlanának Európában. Ez a folyamat egyébként már hosszabb ideje tart, de a munkapiaci jelenlét uniós összevetésben még mindig igen alacsonynak számít az idősebb korosztályban. A helyzeten a következő évtizedekben javíthat a várható életkor növekedése, az egészségügyi állapot javulása, illetve a várt gazdasági fejlődés, ami az idősebbek számára is nyújthat (például fizikálisan kevésbé megterhelő) munkavégzési lehetőségeket. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy az idősebbek foglalkoztatási rátáját a Bizottság is meredeken felfelé húzza az előrejelzési horizonton (52%-ról 81%-ra!), vagyis ha jobb demográfiai pályát akarunk befutni, akkor ezt az előrejelzést kell túlszárnyalnunk. (Az írásunk végén lévő ábra mutatja, hogy az utóbbi évek reformjai az 55-64 éves korosztály aktivitási rátáját a következő évtizedekben uniós össszevetésben is kimagasló módon javítani fogja.) Intenzív fejlődés: A foglalkoztatottak csökkenését a termelékenység vártnál nagyobb mértékű emelkedésével lehetne ellensúlyozni. Ehhez reményt jelent a küszöbön álló (de egyelőre be nem robbanó) technológiai forradalom, ami a munkaerő hatékonyságának óriási növekedésével kecsegtet. Ahhoz, hogy ezt minél sikeresebben kihasználjuk, erős tőkevonzó képességre, valamint az innovációt támogató üzleti környezetre van szükség.

A következő fél évszázadban nem csak a népességfogyás, hanem a populáció öregedése is sújtja majd Magyarországot. A munkaképes korú (15-64 éves) népesség aránya 67%-ról 56%-ra esik, vagyis a csökkenő népességen belül várhatóan arányaiban is egyre kevesebben fognak dolgozni. Eközben az időskorúak aránya ugyanilyen mértékben emelkedik majd (29%-ra), ami az öregedéssel kapcsolatos egészségügyi és nyugdíjkiadásokat megemeli, nagyobb terhet rakva a fogyó számú aktívakra.A demográfiai folyamatok eredményeképp a 2020-as években meg fog állni a foglalkoztatás növekedése - vagyis néhány év múlva a munkaerőpiaci aktivitás erősítését szolgáló intézkedések már nem képesek kompenzálni a hosszabb távú hatóerőket.A demográfiai folyamatok lassan, de kíméletlenül hatnak. Hiába számol a jelentés azzal, hogy a jelenleg stagnáló munkatermelékenységünk a technológiai fejlődésnek és a tőkeellátottságnak köszönhetően 2% körüli éves ütemben fog javulni, a népességfogyás erős nyomot hagy a hosszú távú növekedési kilátásainkra.Vannak azért olyan szempontok is, amelyek árnyalják a képet. Bár a 2016-2070 közötti időszakra várt, átlagosan 1,6%-os potenciális GDP-növekedés elég gyengécske, a három évvel ezelőtti jelentéshez képest 0,2 százalékpontos javulást jelent a Bizottság előrejelzésében. Mivel eközben a teljes unióra vonatkozó prognózist egy hajszállal lejjebb húzták Brüsszelben (1,5%), így újra látszik némi növekedési előnyünk a teljes gazdasági térséggel szemben.A most felrajzolt riasztó értékelés nem jelent sok újdonságot, a magyar és európai demográfiai folyamatokról eddig is hasonló képünk lehetett. Fontos azonban leszögezni, hogy a kilátásokon lehet javítani. Bár a demográfiai tényezők nagyon lassan, nehezen mozdulnak, az alapmutatókban bekövetkező kis változás is képes egy hosszú távú kivetítésben látványos eredményeket hozni. Ennek fényében érdemes számba venni, hogy mely területeken lehet érdemes beavatkozni.