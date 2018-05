Eltüntetik a költségvetési hiányt

Korábbi cikkeinkben részletesen bemutattuk, hogy a kormány milyen új előrejelzésekkel tervezi a következő 4 évet a friss konvergenciaprogram alapján. Ha összevetjük a 2017-es prognózisokkal, akkor egyértelmű a kormány optimizmusa a GDP-növekedés tekintetében:

Ezek szerint a ciklus végére gyakorlatilag eltűnik a deficit, a GDP 0,5%-ára tervezi a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A pedagógus, a rendvédelmi valamint a többi, eddig elindult életpálya-modell folytatódásán valamint a jelentős egészségügyi béremelésen túl a költségvetési pálya azzal is kalkulál, hogy 2019-től azoknál az állami tisztviselőknél is megtörténik a béremelés, akiknél még nem került sor minderre.

A költségvetési hiánypálya esetében viszont nincs változás. Az egyetlen új, és nem mellékes információ, hogy már szerepel a programban a 2022-re várt költségvetési egyenleg.A programban az is szerepel, hogy cél, hogy pénzforgalmi tekintetben hiány nélküli költségvetés kerülhessen elfogadásra 2020-ra. Mindez összecseng Varga Mihály (most már pénzügyminiszter) korábbi kijelentésével Mindez feszes költségvetési gazdálkodást vetít előre a következő évekre is. A konvergenciaprogramból azonban kiderül, hogy a kormány ezen az időtávon számol az adócsökkentési és fejlesztési alappal, ami egyfajta lecsapódása a költségvetés mozgásterének. Az azonban nem derül ki, hogy mekkorára prognosztizálja ezt a mozgásteret a kormány a következő évekre.A feszes költségvetési gazdálkodás ellen hathat a konvergenciaprogramban szereplő nem egyértelmű utalás egy állami béremelési programról. A 2019-2022 közötti államháztartási folyamatokról szóló részben ugyanis a dokumentum úgy fogalmaz, hogy

A miniszter két hónappal ezelőtt azt a kormányzati célt is megfogalmazta, hogy 2022-re 60% alatt legyen az adósságráta. Ennek megfelelő számot tartalmaz a mostani konvergenciaprogram is. A frissített számok szerint az adósságpálya az Eximbank adósságának átsorolása miatt egy szinttel feljebb tolódott,

A konvergencia program eredeti változata ide kattintva tölthető le.Cikkeink megjelenése után néhány órával a Nemzetgazdasági Minisztérium is közzétette a dokumentumokat.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter érkezik a Fidesz-frakció zárt alakuló ülésére a Képviselői Irodaházhoz 2018. május 3-án. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán