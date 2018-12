Jövőre választásokat tartanak - Hatalmas rezsicsökkentésről döntöttek a lengyelek

A kormány által múlt héten előterjesztett, még Andrzej Duda elnök jóváhagyására váró, de a tervek szerint január 1-től hatályos előírások mellett péntek délután a szejmben, szombatra virradó éjjel pedig a szenátusban is a képviselők túlnyomó többsége szavazott, párttagságtól függetlenül, annak ellenére, hogy a parlamenti vita során ellenzéki képviselők bírálták a kormány energiapolitikáját.A törvénycsomag mintegy 9 milliárd zloty (620 milliárd forint) állami ráfordítást von maga után. A költségek jelentős részét - mintegy 5 milliárd zlotyt - a Lengyelország rendelkezésére álló, fel nem használt uniós szén-dioxid-kibocsátási engedélyek eladásából fedeznék.Az áramfogyasztói díj összetevői közül 75 százalékkal csökkentik a jövedéki adót, az ebből származó bevétel összesen 1,85 milliárd zlotyval lesz alacsonyabb. 95 százalékkal csökken a rendszerhasználati díjak egyike, ezáltal a fogyasztói díjak további 2,24 milliárd zlotyval mérséklődnek.A törvény szerint 4 milliárd zlotys állami alapot hoznak létre, ebből a keretből a csökkentett tarifaárak és a piaci árak közötti különbséget fizetik ki az áramszolgáltatóknak. Egymilliárd zlotyt környezetbarát energetikai beruházásokra szánnak.Az intézkedések révén a lakossági és a nagyfogyasztói áramárakat az idei év első felében érvényes szinten akarják tartani. Az Eurostat adatai szerint a lengyelországi lakossági áramdíj az első fél évben 14,1 euró volt 100 kilowattóráért, miközben az uniós átlagár 20,5 eurót tett ki.Mateusz Morawiecki kormányfő a parlamenti vita során a lengyelországi energiaárak emelkedésére ható nyomást a nemzetközi energiapiacon észlelhető drágulással hozta összefüggésbe, valamint az uniós szén-dioxid-kibocsátási egységek árainak idei jelentős növekedésével. Az utóbbi különösen érinti Lengyelországot, ahol az energiafogyasztás mintegy 80 százalékát széntüzelésű hőerőművekből fedezik.A megszavazott törvénytervezet indoklásában olvasható: az áramszolgáltatók által eredetileg magasabbra szabott jövő évi árak "társadalmilag elfogadhatatlanok voltak". A most jóváhagyott törvénycsomaggal kapcsolatban mindenképpen érdemes azt is megjegyezni, hogy Lengyelországban 2019-ben két - európai és lengyel parlamenti - választást is tartanak.