Mérföldkő Paks II. életében: elkezdték építeni a felvonulási épületeket

A projekt ezen szakaszában a felvonulási területen összesen több mint 80 kiszolgáló épület létesül: irodaházak, szerelőcsarnokok, raktárak épülnek, amelyek a két új atomerőművi blokk kivitelezéséhez szükségesek - közölte a tárca nélküli miniszter. Azt is hangsúlyozta, hogy a paksi atomerőmű a garanciája annak, hogy a magyar lakosság és a vállalkozások áramellátása hosszútávon is olcsó, kiszámítható és biztonságos legyen, illetve az ország megfeleljen a klímavédelmi céloknak is.Az építkezést Süli Jánoson kívül megtekintette Alekszandr Hazin, az orosz fővállalkozó, az ASZE Mérnöki Vállalat Rt. Paks II. projektigazgatója, Lenkei István, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és Sáray Zoltán, a kivitelezést végző KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. vezérigazgatója is.Süli hangsúlyozta: a paksi atomerőmű nélkül nincs olcsó energia és nem fenntartható a rezsicsökkentés sem, mert a paksi atomerőmű nélkül minimum 40 százalékkal drágábban tudnánk csak áramot előállítani, megújuló alapú energiát pedig csak a paksi ár háromszorosáért. Ez azt jelentené, hogy egy magyar családnak havi szinten is sok ezer forinttal lenne drágább az áram ára.

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter napirend előtti kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. június 11-én.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb nemzetközi árösszehasonlító vizsgálata alapjánEnnek az előkelő helynek a megtartásához elengedhetetlen az atomenergia hosszú távú alkalmazása. Ezért is kiemelten fontos, hogy megépüljenek az új blokkok - fejtette ki a miniszter., ott, ahol bezárták az atomerőműveket, ugrásszerűen megnőtt a környezetszennyezés. Például Németországban, ahol az atomerőművek kivezetése mellett döntöttek, egyrészt nem tudják teljesíteni a 2020-ra tervezett kibocsátás-csökkentési célokat - tekintettel arra, hogy az időjárásfüggő megújulók miatt fosszilis erőművekre kénytelen támaszkodni -, másrészt a németek háromszor annyit fizetnek egy kilowattóra áramért, mint a magyarok - tette hozzá.Az atomerőművek szén-dioxid kibocsátása nélkül termelnek ipari mennyiségben villamos energiát. Ezért is fontos alappillére Magyarország klímapolitikájának - a napenergia részesedésének növelése mellett - a nukleáris erőmű-kapacitás hosszú távú fenntartása - mondta.Emlékeztetett arra is, hogy- jellemzően a környező országok fosszilis erőműveiből származó villamos energia vásárlásával - fedezi Magyarország. A klímavédelmi célok elérése mellett tehát az importfüggőség mérséklése szempontjából is kulcsfontosságú a Paks II. beruházás, külföldi erőművekre nem lehet alapozni hazánk ellátásbiztonságát.Alekszandr Hazin, aki a Roszatom mérnöki divíziójához tartozó ASZE Mérnöki Vállalat Rt. alelnöke hangsúlyozta, hogyaz orosz-magyar kormányközi megállapodás alapján megvalósuló Paks II. projekt. Ezekkel a munkálatokkal megkezdődnek az előkészületek a Pakson megépülő két új blokk létesítéséhez,"A tender nyomán megbízható magyar partnerre tettünk szert a KÉSZ Csoport által" - tette hozzá., amely azt hivatott igazolni, hogy az új blokkok tervei maximálisan megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi, magyar, illetve európai biztonsági előírásoknak - jegyezte meg Lenkei István vezérigazgató., amelyet a megrendelő Paks II. Zrt. biztosított az orosz fővállalkozó számára, amely az építési munkálatokhoz szükséges villamosenergia-ellátást garantálja.