Négyéves csúcsra ugrott az olajár, drágulhatnak itthon az üzemanyagok

Az iráni exportlehetőségek beszűkülése csökkenti az olaj világpiaci kínálatát és ez hajtja most fel az árakat, noha ez éppen nem jön jól Donald Trumpnak a félideji amerikai választások közeledtével.

Az Egyesült Államok november 4-én hatályba lépő Irán elleni szankcióinak az a lényege, hogy az Irántól olajat vásárlókra is nyomást helyez Donald Trump, hogy így próbálja rávenni az iráni vezetést a 2015-ös atomalku újratárgyalására. Az iráni olajkivitel az elmúlt hónapokban már elérte, illetve meg is haladta az 1,5-2 millió hordót naponta, így már a világkínálat 2,5-3%-a körüli napi exportról beszélünk.Az amerikai kontinensen irányadó WTI is másfél százalékkal háromhavi csúcsra ért ma és amint az alábbi második ábrán látszik: nagyon közel járunk ahhoz, hogy a WTI-ben is bő négyéves csúcsról beszélhessünk. A novemberi félidős választások előtti amerikai benzinár emelések nem jönnének jól az amerikai elnöknek.

Mivel a forint gyengébb szinteken maradt az euróval szemben a héten (323-324 körül), de közben a dollár erőre kapott az euróval szemben, így a dollár/forint jegyzések pénteken már a 280-as szint közelébe ugrottak, így tehát az olajárak emelkedése és a forint dollárral szembeni gyengülése együttesen a jövő héten jó eséllyel áremelkedést hoz majd a kutakon.