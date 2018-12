Öt éve nem volt ilyen: újra nő a fejlett országok szén-dioxid-kibocsátása

A szén-dioxid-kibocsátás növekedése elmarad ugyan az említett régiók 2,4 százalékos GDP-növekedésétől, de ezzel együtt is kétségessé teszi a párizsi klímaegyezményben foglalt célkitűzések elérhetőségét.

Kimutatásaink alapján a szél- és napenergia-termelés növekedése ellenére is a fejlett gazdaságokban ismét emelkedésnek indult a szén-dioxid-kibocsátás, ami az energiahatékony technológiák fokozott alkalmazásának szükségességére irányítja rá a figyelmet

A rendelkezésre álló adatok alapján az energiatermeléssel és felhasználással kapcsolatos kibocsátás Észak-Amerikában, az Európai Unióban, valamint a csendes-óceáni és ázsiai térség fejlett országaiban öt éve tartó csökkenés után 0,5 százalékkal emelkedik az idén a tavalyihoz képest.Az IEA prognózisa szerint a fejlődő országok szén-dioxid-kibocsátása is növekedni fog az idén. Az idei kibocsátásról készült tanulmányt jövő márciusban teszi közzé teljes terjedelmében a szervezet, de a keddi jelentés szerint minden előzetes adat a szén-dioxid-kibocsátás növekedésére utal az emelkedő energiafelhasználás és a világgazdaság 3,7 százalékos növekedése miatt.- kommentálta a jelentést Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója.Hozzátette: "ezt a fordulatot mindenképpen a kormányoknak szóló figyelmeztetésnek kell tekinteni, hogy fokozzák a megújuló energiaforrások és az atomenergia kiaknázására, az energiahatékony és innovatív technológiák elterjedésének az ösztönzésére tett erőfeszítéseiket."Elsősorban a szénfelhasználás csökkenésének, és az azt kiváltó megújuló energiaforrásoknak, valamint az energiahatékony technológiák és berendezések terjedésének köszönhetően. A csökkentésben az Egyesült Államok és Nagy-Britannia jártak az élen.A globális olajkereslet robusztus növekedésen megy át az idén az IEA felmérése szerint. A gázfelhasználás is nagymértékben emelkedik, elsősorban Kína levegőtisztasági programjának köszönhetően. Mindazonáltal továbbra is nagy számban épülnek és kapcsolódnak hálózatra széntüzelésű erőművek is. Az IEA szerint ezért a globális szén-dioxid-kibocsátás is növekedni fog valamennyivel az idén. Tavaly 1,6 százalékkal nőtt a világ szén-dioxid-kibocsátása 2014 és 2016 között három évig tartó stagnálást követően.Az IEA párizsi klímaegyezményben foglalt célszámok alapján felállított fenntartható fejlődési forgatókönyve (Sustainable Development Scenario) szerint a globális szén-dioxid-kibocsátást 2025-ig évente egy százalékkal kellene csökkenteni.