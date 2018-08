Öthavi mélypontra szakadtak az olajárak, mégsem örülhetnek a magyar autósok

Röviddel 17 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,98 dollár (2,73 százalék) csökkenéssel, hordónként 70,48 dolláron állt, ilyen alacsonyan utoljára március végén jegyezték. Ugyanekkor a nyugati féltekén irányadó WTI amerikai könnyűolajfajta hordónkénti ára 2,32 dollárral (3,46 százalékkal) 64,72 dollárra esett.

Az API amerikai olajipari szakmai szövetség még kedden azt közölte, hogy az amerikai kereskedelmi olajtartalék 3,7 millió hordóval, 410,8 millió hordóra nőtt az augusztus 10-én záródott héten. Az amerikai kormány energiaügyi tájékoztató hivatala (EIA) is növekedésről számolt be szerdán. Számításai szerint az olajtartalék 6,8 millió hordóval, 414,2 millió hordóra emelkedett. Szakértők 2,5 millió hordó csökkenésre számítottak.Az, hogy az Európában irányadó Brent olajfajta ára 70 dollár közelébe, öthavi mélypontra szakadt, csak részben jó hír a magyarországi autósoknak, mert közben a dollár jelentősen erősödött az utóbbi napokban a vezető devizákkal és a forinttal szemben is. Utóbbit a török líra mélyrepülése is megviselte, illetve a kockázatkerülés jegyében a tőke a dollárba menekült globálisan is. Emiatt tehát a dollár/forint jegyzések 287-ig ugrottak, ahol utoljára tavaly májusban járt az árfolyam. Így tehát forint dollárral szembeni esése jócskán tompítja azt, hogy az olajárak eséséből itthon mit éreznek az autósok. Jelenleg a legtöbb kúton továbbra is 395-400 forint körül lehet tankolni a benzin és a gázolaj literjét.