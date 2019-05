Román gázért lobbizott Trumpnál Orbán

A magyar energiaellátás kihívásairól a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Az első és legfontosabb dolog, hogy mi érdekeltek vagyunk benne, hogy Romániában a Fekete-Tenger fenekén található gáztartalékokat minél hamarabb kitermeljék. A dolgok mostani állása szerint ezt egy amerikai cég fogja megtenni, mert a románok így döntöttek, nekünk meg az az érdekünk, hogy ez minél hamarabb kezdődjön meg, mert az orosz gázhoz képesti egyetlen alternatív gázkinyerési forrás az Romániában található Magyarország számára, tehát a magyar gázkereskedelem diverzifikálása, több lábra állítása akkor képzelhető el, hogyha a román-amerikai együttműködés minél hamarabb valósággá válik. Én elmondtam, hogy ez Magyarország érdeke is, és sürgettem az elnök urat, hogy ez minél hamarabb történjen meg

Van közöttünk katonai együttműködés, ugye most zajlik a modern magyar hadsereg megépítése, (...) most, hogy összeszedjük magunkat gazdaságilag, eljött az ideje, hogy megépítsük a modern magyar hadsereget, amihez én nagy reményeket fűzök. Van olyan része a haderőépítésnek, amelyben számítunk az amerikaiakra. Biztonsági okokból erről keveset szeretnék mondani, de van egy úgynevezett kritikus infrastruktúra minden országban, amit tudni kell megvédeni katonai támadás esetén is, és ez a képessége Magyarországnak hogy úgy fogalmazzak, nem teljes, és itt közép-hatótávolságú légvédelmi rakétákra van szükség. Jó ütemben halad az ezek beszerzéséhez szükséges jogi folyamat

A washingtoni kétoldalú egyeztetésen kötött esetleges konkrét üzletekre vonatkozó kérdésre a kormányfő azt mondta, állnak még előttünk szakértői megbeszélések, ha ezek lezárultak, akkor tudunk számokról beszélni.- fogalmazott Orbán Viktor.A miniszterelnök a hadiipari beszerzésekről is szót ejtett.- mondta a kormányfő.Ha az Exxon Mobil szeptemberig nem dönti el, befektet-e a román fekete-tengeri földgázmező projektbe, akkor Magyarország ismét kénytelen lesz Oroszországgal tárgyalásokat kezdeni egy újabb hosszú lejáratú földgázszállítási megállapodásról - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Reuters hírügynökségnek csütörtökön Houstonban, ahol részt vett a magyar képviselet megnyitóján.