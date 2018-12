Ennyi: máris elbukott a May ellen indított bizalmatlansági indítvány

Mindenesetre nagyon valószínű, hogy May túléli a szavazást, inkább csak az a kérdés, hogy milyen arányban.

Ahhoz, hogy May valóban túlélje a bizalmatlansági indítványt a ma este 7 és 9 óra közötti szavazáskor,Persze az is igaz, hogy a médiában May melletti kiállás nem egyenlő azzal, hogy a ma esti szavazáskor is erre voksolnak az illetékes képviselők. Az eredményt magyar idő szerint este 10 körül hirdetik ki.Ez már önmagában nagy felsülés a keményvonalas Brexit-tábornak, hiszen így May ellen 12 hónapig nem lehet újra ilyen indítványt elindítani, de ez a tábor nem is igazán tehetett mást, mint hónapokig tartó fenyegetőzés és elégedetlenkedés után "kivonni a kardot" és nyíltan nekimenni a kormányfőnek. Így tudtak csak valamennyire következetesek lenni a kormányfővel szembeni elégedetlenség kifejezésében.Ez megerősíti Mayt a további uniós tárgyalásokban, illetve a holnap kezdődő uniós csúcstalálkozón, hogy kicsikarhasson valamiféle további írásos (esetleg jogi relevanciával is bíró) megerősítést arra, hogy az északír-ír határkérdés miatti "vészhelyzeti megoldás" nem lesz hátrányos Nagy-Britannia számára (nem ragad bele időkorlát nélkül a vámunióba az EU 27 másik tagjával).Donald Tusk uniós tanácsi elnök ma azt jelezte, hogy a holnap esti vacsora után egyeztetnek még az állam- és kormányfők a britek számára fontos megnyugtató/tisztázó keretrendszerről., azaz összejön a többség ezen forgatókönyv mögött. Arról, hogy miféle dokumentumról lehet szó és milyen további forgatókönyvek lehetségesek, alábbi cikkünkben írtunk tegnap: