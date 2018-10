Erdogan bevetette a rendőrséget, hogy harcoljanak az áremelkedés ellen

Recep Tayyip Erdogan török nem hisz abban, hogy a jegybank egyedül képes lesz lenyomni az elszabaduló inflációt, ezért ő is lépéseket tett az ügy érdekében. De nem költségvetési intézkedésekre kell gondolni, hanem arra, hogy szó szerint háborút indított az áremelkedés ellen.Erdogan ugyanis bevetette a rendőrséget is az infláció megfékezéséért, akik az áruházakban ellenőrzik a termékek árát, összevetik a pénztárgépben szereplővel, és a termékek súlyát is lemérik - írja a Bloomberg.Az intézkedésre azt követően került sor, hogy az infláció 25% közelébe emelkedett, miután a líra összeomlott. Erdogan egy ideig nem is engedte a jegybanknak, hogy emelje a kamatszintet, a szigorítás pedig csak azt követően érkezett, hogy a líra már összeomlott (árfolyamválság alakult ki az országban), ennek hatása pedig begyűrűzött az árakba.Az árak azonban a rendőrségi fellépés ellenére kitartóan emelkednek. Erinc Yeldan, a Bilkent University közgazdásza szerint az áremelkedés ellen bűnüldözési eszközökkel nem lehet küzdeni. Az ellenőrzések küldhetnek olyan üzenetet, hogy a kormány nem hagyja a durva áremeléseket, illetve az üzérkedést, de ez nem lehet a fő eszköze a drágulás megakadályozásának.