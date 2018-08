Erdogan folytatja a hergelést - Megint megszólalt, ütöttek is egyet a lírán

Törökország gazdasági alapjai szilárdak, erősek és érintetlenek, és Allah segítségével ez így is fog maradni.

A Reuters beszámolója szerint Erdogan továbbra is külföldi összeesküvést sejt a Törökország elleni gazdasági támadás mögött, hiszen "az ország gazdasági fundamentumai nem indokolják a jelenlegi folyamatokat", ez a hadjárat pedig a következő időszakban folytatódhat. Az államfő azt is hozzátette, hogy az amerikai szankciók hátbatámadással érnek fel Törökországgal szemben, miközben sokan árulást követnek el azzal, hogy a gazdasági helyzettel kapcsolatban szándékosan hamis dolgokat állítanak.Az NTV csatorna riportja szerint Erdogan arról is beszélt, hogy a líra árfolyama meg fog nyugodni és "ésszerű szinten" stabilizálódik majd.- fogalmazott.Ha az lett volna az elnök célja, hogy kicsit megnyugtassa a piacokat, akkor megnyilvánulásával már megint sikerült mellé lőnie, a líra ugyanis változatlanul a 7-es szint környékén tartózkodik az amerikai dollárral szemben.

Klikk a képre!