Erdogan kirúgta a jegybank vezetőjét

A tisztségbe Murat Aysal, a jegybanki kormányzó eddigi helyettese került. Hivatalos magyarázatot nem adtak a lépésre, de az utóbbi hetekben a piacok már számoltak a lehetőséggel, hogy eltávolítják Cetinkayát, aki nem volt hajlandó kamatot csökkenteni.A jegybank szombaton közzétett közleményében leszögezte, hogy továbbra is független intézményként működik, és az új kormányzó fő célként az árstabilitás fenntartására összpontosítja tevékenységét.Cetinkaya 2016 áprilisában került a jegybank élére. Az utóbbi hónapokban elmélyült a véleménykülönbség a kormány és a jegybank vezetője között arról, hogy milyen eszközökkel küzdjenek a gazdaság hanyatlása, a török líra árfolyamának volatilitása és a magas infláció ellen.Recep Tayyip Erdogan török államfő régóta sürgeti, hogy a jegybank csökkentsen kamatot a gazdaság élénkítésére. Bár a török gazdaság az idei első negyedévben kilépett a recesszióból, a kilátások borúsak maradtak.Törökország nemzeti fizetőeszközének a főbb devizákhoz viszonyított árfolyama tavaly nyáron történelmi mélypontra csökkent a török államfő gazdaságpolitikája, valamint az Egyesült Államok és Törökország közötti kereskedelmi, illetve diplomáciai viszály miatti aggodalmak hatására. A török líra a tavalyi 30 százalék után idén, az év eleje óta újabb 9 százalékkal gyengült az amerikai-török kapcsolatok feszültségei és belpolitikai okok miatt.Ugyanakkor júniusban már a harmadik egymást követő hónapban lassult a fogyasztói árak emelkedésének üteme, de még így is 15,7 százalékon állt a pénzromlás éves összevetésű üteme. Az infláció tavaly június óta sorra 15 éves csúcsokat döntött, a legrosszabb hónapban, októberben a 25 százalékot is meghaladta az ütem.A jegybank monetáris tanácsa legutóbbi, júniusi ülésén nem változtatott az irányadó kamat szintjén, így az egyhetes repokamat tavaly szeptemberi szinten, 24,00 százalékon maradt. Legközelebb július 25-én ül össze a testület.Elemzők arra számítottak, hogy a jegybank júliusban kezdi el a kamatcsökkentési ciklust, és az év végére 21,50 százalékra viszi le az irányadó kamatot.