Erdoganék elkeseredett próbálkozása kevés a török összeomlás elkerüléséhez

Ennek megfelelően a líra zuhanása ma reggel is folytatódott, a jegyzések többször is a 7-es szintet ostromolták az amerikai dollárral szemben.

Recep Tayyip Erdogan török államfő múlt heti nyilatkozataival nagyban hozzájárult a török líra árfolyamválságához. A pánikszerű tőkekivonás közepette a külföldi befektetőknek arra lett volna szüksége, hogy az elnök háborús retorikáját visszafogva, racionális hangnemben nyilatkozva próbáljon meg bizalmat építeni.Erdogan veje, a nemrég kinevezett Berat Albayrak pénzügyminiszter a Hürriyetnek adott interjújában igyekezett kicsit javítani a kommunikációs helyzeten és bejelentett egy akciótervet, amelynek célja - elmondása szerint - a líra árfolyamválságának megállítása.. Bár a múlt pénteken bejelentett költségcsökkentési tervnek köszönhetően átmenetileg kicsit erősödni tudott az árfolyam, komolyabb gazdasági jellegű információkat nem közölt, új bejelentéseket nem tett az elnök veje, így tartós pozitív hatása sem volt., a további bizalomvesztés pedig az utolsó dolog, amire Törökországnak most szüksége van. Visszatérve Albayrak tegnap beharangozott gazdaságpolitikai akciótervére:. Egy nesze semmi, fogd meg jól terv további bizalomvesztést eredményezne, ezért, miszerint a bankrendszer likviditási helyzetének javítása érdekében csökkentette a számukra előírt kötelező tartalékrátát. A befektetők ezt a lépést úgy értelmezték, hogy. Vagyis olyan intézkedést hozott, ami inkább tüneti kezelés, mintsem a probléma gyökerének kiirtása, amolyan pánikmegoldás.

Erdogan, illetve a kormányzati képviselők kicsit vegyenek vissza a háborús retorikából, az ellenségképek kreálásából, és inkább a túlfűtött gazdaság valós problémáinak orvoslására, valamint az Egyesült Államokkal való diplomáciai és gazdasági kapcsolatok rendezésére kellene koncentrálniuk.

A jegybanknak sürgősen, jelentős kamatemelést kellene végrehajtania, hogy megfékezze a líra zuhanását, illetve az infláció teljes elszabadulását.

A devizabetétek megadóztatásával, vagy kötelező átváltásával kapcsolatban azonban akad egy komoly technikai nehézség. Egy 2017-es jelentés szerint a török lakosság kemény devizában tartott megtakarításainak több mint 60%-a a bankrendszeren kívül van, vagyis tulajdonképpen otthon, a párnacihában. Nekik valószínűleg eszük ágában sincs átváltani megtakarításaikat, hogy aztán rövid időn belül töredékére essen vissza azok értéke.

Az sem segített, hogy miután a pénzügyminiszter tegnap új gazdasági akciótervet lengetett be, ma olyan hírek jelentek meg a török sajtóban, miszerint az isztambuli főügyész, illetve a török pénzügyi felügyelet eljárást indít ismeretlenek ellen a "gazdasági biztonságát aláásó" tevékenységeik miatt. Emellett a belügyminiszter arról is beszélt, hogy megteszik a szükséges jogi lépéseket a közösségi médián megjelenő olyan tartalmak létrehozói és terjesztői ellen, amelyek negatív fényben állítják be a gazdaság helyzetét.. Leginkább semennyire.A fentiekre azonban nem mutatkozik nagy hajlandóság a török vezetés részéről. További opció lehetne az IMF-től való segítségkérés, ez viszont gyakorlatilag elképzelhetetlen, hiszen a Valutaalap szinte biztosan olyan feltételeket szabna meg egy mentőcsomagért cserébe, amibe Erdoganék nem mennének bele. Arról nem is beszélve, hogy az USA-való konfliktus miatt óriási arcvesztés lenne az ország vezetésének az IMF-nél való "kuncsorgás".Legyen szó a líra dollárra történő átváltásának korlátozásáról, a lakossági devizaszámlákról való pénzfelvétel megadóztatásáról, vagy átmeneti befagyasztásáról, illetve akár a devizabetétek kényszerített konverziójáról, látható, hogy ezek jelentős politikai kockázatot hordoznak magukban. PerszeA Commerzbank elemzői szerint. Úgy vélik, hogy a török bankfelügyelet legújabb döntése, amely egy bank adott napi devizapiaci ügyleteinek összértékét az adott kereskedelmi bank tőkéjének 50%-ában maximalizálta, az első lépés a tőkekorlátozás irányába.Bármi is legyen a következő lépés, egy dolog biztos: a török döntéshozóknak nagyon kell sietniük. A dollárban eladósodott vállalatok az életükért küzdenek a törlesztőrészletek emelkedése miatt, a bankrendszer roskadozik a pánik következtében egyre szűkösebbé váló likviditási helyzet súlya alatt, az ország devizatartalékai folyamatosan csökkennek, miközben a rövid távú kötelezettségek egyre nőnek, Erdogan pedig minden egyes megszólalásával csak ront a helyzeten.