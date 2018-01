Erős éve lesz a világnak, de néhányan elvéreznek

A sztárok

A világgazdasági válságból való kilábalás óta folyamatosan nő a globális gazdaság, igaz, nem túlságosan dinamikusan. A visszafogott, mégis stabil növekedés 2018-ban is folytatódhat az EIU elemzőház prognózisa szerint, amely 2,7%-os GDP-növekedést vár a tavalyi 2,9% után.A globális gazdaság növekedéséhez a legnagyobb mértékben Kína járulhat hozzá ebben az évben is. A világ második legnagyobb gazdasága 5,8%-kal bővülhet az előrejelzés alapján, ami elég lehet ahhoz, hogy a teljes világgazdasági növekedés nagyjából egyharmadát adja. Ez azonban 1 teljes százalékponttal alacsonyabb, mint a tavalyi évben, és nem is elég gyors növekedés ahhoz, hogy felférjen a leggyorsabban bővülő országok közé.

A fejlett országok

A kínai kormányzat igyekszik lassítani a hitelezés növekedését, ami a gazdaság növekedésére is hatással van. Hszi Csin-ping elnök célja, hogy a fogyasztásra helyezze a hangsúlyt, és elkerülje a hitelbuborék kidurranását. A reformra azért van szükség - ami együtt jár a növekedés lassulásával -, hogy Kína elkerülje a kemény földet érést, vagyis a növekedés eltűnését.Az EIU előrejelzése abban az értelemben érdekes, hogy szerintük a kínai lassulás ellenére elkerülhető a világgazdaság bővülésének lassulása. Ez a lehetséges szcenáriók közül az optimista forgatókönyv, hiszen sem a kínai hitelbuborék kidurranásával nem számol, sem azzal, hogy a kínai lassulás az egész világgazdaság növekedését visszahúzná.A világ leggyorsabban növekvő országa a Dominikai Közösség lehet, 8,8%-os bővüléssel, miközben az indiai gazdaság nagyobb mértékben bővülhet, mint a kínai. Az EIU elemzői 7,7%-os bővülésre számítanak Indiában. És ez nem csak átmeneti lesz: a 2018-2022 közötti időszakban India lesz Ázsia leggyorsabban növekvő gazdasága, ugyanis magas a megtakarítási ráta, a munkaképes korú lakosság száma gyorsan növekszik, tart a városiasodás, erősödik a középosztály, és az alacsony termelékenységű mezőgazdaság felől a feldolgozóipar és a szolgáltatások felé tolódik a gazdaság szerkezete.Délkelet-Ázsia térsége jól teljesíthet 2018-ban, Vietnam, Kambodzsa, Mianmar és Laosz egyaránt 6% feletti növekedésre számíthat. A feltörekvők jó része összességében kedvező évnek nézhet elébe az elemzők szerint.A növekedési verseny harmadik helyére Bhután fért oda, ahol 7,6%-kal nőhet a GDP. A Kínával határos délkelet-ázsiai országban továbbra is nagyon alacsony az egy főre jutó GDP, de a térség rohamos fejlődése segítheti a felzárkózást.A fejlett világ természetesen nem növekszik ilyen gyorsan, a legtöbb fejlett ország 2% körüli egészséges szerkezetű növekedése összességében jó hír a globális gazdaságnak.A növekedés motorja ugyan Ázsia lehet (4%-os bővüléssel), de az Egyesült Államok (2,2%) is érdemben hozzájárul a világgazdaság bővüléséhez. Az Európai Unió 2,2%-kal, az eurózóna 2,1%-kal növekedhet: immár nem fenyeget a valutaunió szétesése - ami a szuverén adósságválság közepette fő kockázat volt -, egyre inkább megszilárdulnak az intézmények, és az Európai Központi Bank (EKB) monetáris politikája is támogatja a növekedést.

És a sereghajtók

Mi lesz később?

A japán gazdaság 2018-ban 1,3%-kal bővülhet, amit továbbra is támogat a Bank of Japan laza monetáris politikája. Az évtizedekig alacsony növekedéssel és az árak csökkenésével küzdő ország 2022-ig mérsékelt, 1% körüli GDP-növekedéssel számolhat évente, miközben az infláció szerény mértékben, 0,6 és 1,2% között növekedhet.Venezuela lesz a világ legrosszabbul teljesítő gazdasága idén, ami nem csoda, hiszen az elképesztő mértékű inflációval és áruhiánnyal küzdő országot tavaly részleges csőd kategóriába sorolták le a nagy hitelminősítők. A hiperinfláció miatt az emberek pénze folyamatosan értéktelenedik el, és már az alapvető élelmiszereket sem tudják megvenni. Az EIU előrejelzése szerint az ország GDP-je idén 11,9%-kal zuhanhat.A második leggyengébb teljesítményt a hurrikánok pusztításával küzdő Puerto Rico-tól várja az elemzőház, ahol 8%-os gazdasági visszaesés várható. Tavaly két nagy hurrikán is végig söpört az országon, ami hosszú időre az áramszolgáltatást is lerombolta.Egyenlítői-Guinea GDP-je 3,7%-kal fog visszaesni - ezzel a harmadik egymást követő évben csökken a gazdasági teljesítmény -, miközben a gazdaság legfontosabb ágazata, az olajkitermelés tovább csökkenhet a következő időszakban.Nem csak Venezuela, hanem Észak-Korea is megfizeti a vezetés politikájának az árát. A szankciókkal sújtott ország GDP-je 1%-kal eshet vissza az EIU becslése szerint, habár megjegyzendő, hogy finoman szólva sincsenek megbírható adatok a diktatúrából.Aki a világgazdaság középtávú növekedési kilátásai miatt aggódna, annak az EIU előrejelzése megnyugvást adhat. A szakértők azzal kalkulálnak, hogy 2019 és 2022 között évente 2,7-2,8%-kal nőhet a GDP, egyetlen kivétel lesz a 2020-as esztendő, amikor 2,3%-ra lassul a növekedés.Ebben az időszakban a világ legnagyobb jegybankjai szigorítanak a monetáris politikájukon, aminek a gazdasági növekedésre nézve is hatása lesz. A Federal Reserve kamatemelési ciklusát például megérzik a feltörekvő országok is - és azok hitelfelvételi költségei nőnek -, ami átmenetileg lelassítja a gazdasági növekedést.A növekedés szerkezete 2022-re sem változik túl nagyot. Az akkor várható 2,7%-os globális bővülésből Ázsia hasíthatja ki a legnagyobb szeletet. Kína gazdasága akkorra várhatóan 5%-kal bővülhet, az Egyesült Államok 1,9%-os ütemet diktálhat, miközben az eurózóna 1,6%-kal nőhet. Vagyis a gyorsan fejlődő ázsiai országok térnyerése tovább tarthat.(Címlapkép forrása: MONEY SHARMA / AFP)