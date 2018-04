Erre várt mindenki a kék metrónál: mától nem közlekednek a régi szerelvények

Tarlós István közölte, a szerelvények felújítása a legvégéhez közeledik, és a metróvonal teljes körű rekonstrukciója 2017-ben kezdetét vette, jelenleg az északi szakaszon folyik a felújítás. A metróvonalon múlt év márciusától lehetett utazni felújított szerelvényeken is - jegyezte meg.A metró akadálymentesítéséről szólva Tarlós István elmondta, hogy a 20 állomásból 18 esetében megtörténik az akadálymentesítés. A maradék két állomás esetében is végeznek akadálymentesítést, de az nem elégíti ki a rászorulók kívánságát, ezért a főváros kötelezettséget vállal arra, hogy- közölte.Tarlós István szólt arról is, hogy Budapest leghosszabb és legforgalmasabb metróvonala 1976 és 1990 között több ütemben épült. A 3-as metró nem csak a főváros, hanem Magyarország legforgalmasabb tömegközlekedési vonala is egyben, napi több mint félmillió utast szállít, többet mint a MÁV országosan. Építése óta eddig a metróvonalon nem volt átfogó korszerűsítés, napjainkra több mint indokolttá vált a felújítás - jelentette ki.Az eseménnyel elbúcsúztatták az utolsó régi, még fel nem újított szerelvényt.

Kép forrása: MTI Fotó: Máthé Zoltán