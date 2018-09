Éves mélypontján a magyar üzleti bizalom

Azbizalmi index júliusi történelmi csúcsához képest szeptemberben második hónapja csökkent, s bő egy éve volt utoljára ilyen alacsony. Augusztushoz képest egyaránt romlott a termelési helyzet, a kilátások, a rendelésállomány - ezen belül az exporté is - és a készletek megítélése.Azbizalmi index szeptemberben öt havi mélypontjára esett, igaz történelmi csúcsához képest. Szeptemberben a mély- és a magasépítő cégek kilátásai is romlottak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség számottevően csökkent, s némileg romlott a rendelésállományok minősítése is.bizalmi index szeptemberben kéthavi csökkenés után megközelítette év eleji, mindenkori maximumát. Az eladási pozíció és a rendelésállomány megítélése javult, a készleteké romlott. A szolgáltatói bizalmi index szeptemberben lényegében nem változott. Az általános üzletmenet megítélése javult, de a forgalmi várakozások kissé romlottak.

a kereskedelem kivételével - ahol erősödött - augusztusban jellemzően kissé gyengült, a lakosság munkanélküliségtől való félelme viszont az augusztusi átmeneti emelkedés után ismét csökkent, s közel került nyári, minden idők legalacsonyabb szintjéhez. Aztörekvés ugyancsak a kereskedelem kivételével - ahol kissé erősödött - némileg visszafogottabb lett, a fogyasztók inflációs várakozása viszont augusztusi erősödése után ismét gyengült. Aaz iparban és az építőiparban látványosan rosszabb lett, a kereskedelemben és a szolgáltató cégek valamint a lakosság körében viszont kissé javult.A GKIa július-augusztusi romlás után szeptemberben visszaemelkedett júliusi szintjére. A lakosság saját pénzügyi helyzetét változatlannak, jövőbeli megtakarítási képességét viszont sokkal jobbnak érezte, mint egy hónappal ezelőtt. Ez utóbbi megugrása előző havi zuhanása után következett be, ugyanakkor a fogyasztók utoljára 16 éve érezték ennél is biztatóbbnak megtakarítási lehetőségeiket. Kedvezőbbnek minősítették az emberek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is.