Exkluzív! Uniós főtárgyaló: Még elkerülhetjük a rendezetlen Brexitet, ha ezeket a kérdéseket gyorsan megoldjuk

Michael Barnier, az Európai Bizottság Egyesült Királysággal folytatott tárgyalásokért felelős főtárgyalója

"Az Egyesült Királyság 2019. március 29-én ki fog kilépni az Európai Unióból. Noha sajnálatosnak tartjuk az Egyesült Királyság kilépését, tiszteletben tartjuk szuverén döntését. Feladatunk most az, hogy megszervezzük az Egyesült Királyság kiválását az EU intézményeiből és politikáiból. Egyidejűleg a jövőbe is kell tekintenünk.A brexit után az EU - 440 millió polgárral és a világ egyik legnagyobb gazdaságával - továbbra is globális szereplő marad. Az Egyesült Királyság 45 éve tagja az Uniónak. Közösek az értékeink, és számos közös érdekük van. Az Egyesült Királyság, amely tagja a G7-nek és az ENSZ Biztonsági Tanácsának, gazdaságilag és stratégiailag fontos partner lehet az EU számára. A jelenlegi geopolitikai helyzetben számunkra nemcsak az a fontos, hogy megerősítsük az EU világban betöltött szerepét, hanem az is, hogy szoros partnerségben együttműködjünk az Egyesült Királysággal.Hogyan valósíthatjuk meg az új partnerséget?Először is biztosítanunk kell, hogy az Egyesült Királyság kilépése rendezett módon menjen végbe. A kilépésről rendelkező megállapodás 80%-a tekintetében egyetértés van a felek között. Meg fogjuk védeni a több mint 4 millió, az Egyesült Királyságban élő uniós, illetve az Unióban élő brit állampolgár jogait. Ez volt a Bizottság elsőszámú prioritása, az Európai Parlament számára pedig kiemelten kezelendő kérdés volt. Az Egyesült Királyság abba is beleegyezett, hogy uniós tagként vállalt valamennyi pénzügyi kötelezettségét teljesíti. Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság 2020. december 31-ig egységes piacunk és vámuniónk tagja marad, ez a 21 hónapos átmeneti időszak lehetőséget biztosít a vállalkozások és a közigazgatási szervek számára a változásokhoz történő alkalmazkodásra.A 80% azonban nem 100%. Fontos kérdésekben kell még megállapodnunk - ilyen például a földrajzi jelzések oltalma. Ez a jellegzetes helyi mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, például a skót whisky vagy a parmezán sajt védelmét jelenti. Az uniós védelem e téren jelentős értéket teremtett az európai mezőgazdasági termelők és gyártók számára. Megoldást kell találnunk egyes sajátos brit területek, például az Egyesült Királyság szuverenitása alá tartozó ciprusi területek és Gibraltár kérdésére. Ez utóbbi tekintetében kétoldalú tárgyalások folynak Spanyolország és az Egyesült Királyság között.A brexit az Ír-szigetre nézve jelenti a legnagyobb kockázatot. Gondoskodnunk kell arról, hogy Írország és Észak-Írország határa a brexit következtében ne váljon ellenőrzött határrá, és hogy fennmaradjon a nagypénteki megállapodás, amely elhozta Észak-Írország számára a békét és a stabilitást. Ma Írország és Észak-Írország együttműködése és kapcsolatai közös uniós keretben zajlanak. Mivel 2018 őszéig nem fogjuk tudni, hogyan alakul majd a jövőbeli kapcsolat, fontos, hogy a kilépésről rendelkező megállapodásba "tartalékmegoldást" is foglaljunk. Ezzel az Egyesült Királyság is egyetért, és mind az EU, mind az Egyesült Királyság úgy nyilatkozott, hogy ezt a tartalékmegoldást a jövőbeli kapcsolat keretében kialakuló jobb megoldás csak feleslegessé teheti. Az EU javaslata az, hogy Észak-Írország az áruk és a vámok vonatkozásában maradjon az EU többi részével közös szabályozási terület. Készen állunk arra, hogy a javaslatunk szövegén az Egyesült Királysággal közösen javítsunk.Másodszor, meg kell állapodnunk jövőbeli kapcsolataink feltételeiről.Mondjuk ki nyíltan: az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy kilép az egységes piacból, ezért gazdaságilag többé nem állhat ugyanolyan közel az EU többi részéhez. Az Egyesült Királyság el kívánja hagyni közös szabályozási területünket, amelyen belül a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabadon mozoghatnak a tagállamok között. Ezek azok a gazdasági alapok, amelyekre az EU épült. Az Európai Tanács - a 27 állam- vagy kormányfő - és az Európai Parlament pedig gyakran emlékeztet arra, hogy e gazdasági alapokat nem szabad meggyengíteni.Az Egyesült Királyság tisztában van az egységes piac előnyeivel. Az elmúlt 45 év során részt vett szabályaink alakításában. Egyes brit javaslatok most mégis aláásnák egységes piacunkat, amely az EU egyik legnagyobb vívmánya. Az Egyesült Királyság fenn akarja tartani országaink között az áruk szabad mozgását, a személyek és a szolgáltatások szabad mozgását azonban elutasítja. Szeretné tovább alkalmazni az uniós vámszabályokat, miközben az uniós jogrendnek nem kíván része lenni. Az Egyesült Királyság tehát vissza akarja venni a szuverenitást és az ellenőrzést a saját jogszabályai felett - mi ezt tiszteletben tartjuk. Nem várhatja el azonban, hogy az EU a saját határai és jogszabályai felett is feladja az ellenőrzést.Én azonban továbbra is bízom benne, hogy a tárgyalások jó eredményre vezethetnek. Lehetséges egy új, ambiciózus partnerség létrehozása az uniós elvek tiszteletben tartása mellett. Ez az, amire az Európai Tanács már márciusban javaslatot tett. Az EU szabadkereskedelmi megállapodást ajánlott, vámok és az árukra vonatkozó mennyiségi korlátozások nélkül. Szoros vámügyi és szabályozási együttműködést, valamint a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférést ajánlott, hogy csak néhány példát említsek.A biztonság területén az EU - polgáraink és demokratikus társadalmaink védelme érdekében - nagyon szoros együttműködésre törekszik. Meg kell szerveznünk a hírszerzési és egyéb információk hatékony cseréjét, és biztosítanunk kell a bűnüldöző szerveink együttműködését. Együtt kell működnünk a bűnözés, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. A terroristák és a bűnözők hatékonyabb nyomon követése és azonosítása érdekében együttműködhetünk a DNS-adatok, az ujjlenyomatok vagy a légi közlekedésben használt utas-nyilvántartási adatállomány cseréje terén. Készen állunk arra is, hogy gyors és hatékony, a gyanúsítottak eljárási jogait tiszteletben tartó kiadatás mechanizmusokról tárgyaljunk.Ha az Egyesült Királyság mindebben együttműködik, és ha gyorsan megoldást találunk a kilépés még rendezetlen kérdéseire, többek között az Írország és Észak-Írország tekintetében kialakítandó tartalékmegoldás kérdésére, biztos vagyok abban, hogy az EU és az Egyesült Királyság között olyan jövőbeli partnerséget tudunk kialakítani, amely mind hatókörére, mind részletességére nézve felülmúlja az eddigieket."