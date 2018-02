Ez az igazi földi pokol: akkora a szegénység, hogy éhen halnak a dolgozó emberek

Venezuela három éve súlyos válsággal küzd. A világ legnagyobb olajkészletével rendelkező országának gazdasága gyakorlatilag teljesen összeomlott, az IMF becslései szerint 2013 és 2017 között a GDP több mint harmadával eshetett vissza: ilyen mértékű összeomlásra nagyon kevés példát találunk a történelemben.: 2014-ben a WTI hordónkénti jegyzése még 130 dollár közelében járt, 2016 elejére viszont 40 dollárra esett az árfolyam.

Bár azóta láthattunk némi korrekciót a nyersanyaghordozó piacán, ez a közel két évig tartó mélyrepülés elég volt ahhoz, hogy. Tovább rontott a helyzeten, hogy az elavult berendezések és a beruházások hiánya miatt (elvégre ki akarna befektetni egy ilyen kockázatos országba?) a kitermelés is folyamatosan csökkent: kormányzati adatok szerint a januári olajtermelés napi 1,77 millió hordó volt, ami nagyjából fele a 2001-es csúcsnak.

a jövedelmi szegénységben élő venezuelaiak aránya a 2014. évi 48 százalékról 2016-ra 82 százalékra nőtt, ezzel szoros összefüggésben pedig a lakosok akaratukon kívül átlagosan 8,6 kilót fogytak 2015 és 2016 között.

Már két hónapja nem ettem húst. Legutóbb egy egész heti fizetésemet ráköltöttem egy tál csirkehúsos ételre.

Ruiz esete nem egyedülálló, olyannyira, hogy a kemény fizikai munkát végző emberek alultápláltsága már a venezuelai olajipar működését veszélyezteti.

A kormány a pénzhiány következtében visszafogta az importot, hogy fizetni tudja kötvényadósságait., ami az egekbe emelte az árakat. A helyi fizetőeszköz, a bolivár értékének összeomlása, illetve a gazdaság súlyos válságba kerülése miatt kialakult. Nehéz elképzelni a helyiek szenvedését a hatalomhoz két kézzel ragaszkodó kommunista vezető, Nicolas Maduro elnök alatt, tavaly azonban nyilvánosságra hozott egy tanulmányt Venezuela három legnevesebb egyeteme, amiből azért kaphattunk egy képet a helyzetről. Ebben felméréseikre hivatkozva azt a megállapítást tették, hogyMost a Bloomberg közölt az országban uralkodó éhínségről egy durva riportot, ami segít kontextusba helyezni a válság súlyosságát. A cikk középpontjában a venezuelai gazdaság gerincét adó olajipari szektor munkásainak mindennapjaiból ragad ki néhány példát.Elsőként egy 55 éves munkás életét mutatja be. Pablo Ruiz elmondása szerint heti 110 ezer bolivárt keres, ami jelenleg kevesebb, mint 130 forintot ér, amennyiben a bolivárt feketepiaci árfolyamon dollárra váltjuk, majd annak értékén forintban is kifejezzük. Igaz, ennek az összehasonlításnak nem sok értelme van egy olyan országban, ahol teljesen összeomlott a gazdaság és vele együtt a pénzügyi rendszer is. Ami a lényeg:- nyilatkozott a lapnak.Ivan Freitas, az állami olajvállalat, a PDVSA dolgozói szakszervezetének vezetője elmondta, hogy Zulia államban (az ország északnyugati részén) a tavalyi év utolsó két hónapjában 12 alultáplált dolgozó esett össze a fúróplatformokon, és a helyzet egyre csak romlik. Egy búvárként karbantartásokat végző munkás szerint több kollégáját is kórházba vitték, vagy haza kellett küldeni az elmúlt időszakban, ugyanis túl gyengék voltak ahhoz, hogy ellássák feladataikat.Mivel gyakorlatilag arra sem tudnak elég pénzt keresni, hogy élelmiszert vegyenek, sok munkás inkább felmondana és alternatív forrásokból (például guberálásból) tartaná fenn magát. Ezzel az a baj, hogy: a cikk szerint az olajipari társaság egyik finomítójának HR-irodájában 5 fős napi limit van megszabva, ennél több felmondást nem fogadhatnak el.Sokan azért tartanak ki munkájuk mellett, mert legalább. Mindennaposak az olyan esetek, hogy a szabadnapjukat töltő dolgozók az ebéd miatt bemennek, vagy éppen ruhát cserélnek, hogy így kijátszva a rendszert kétszer étkezhessenek. Az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált, hogy az alkalmazottak családjaikat is elhozzák, hogy enni tudjanak. A nagy ráutaltság miatt óriási felháborodást okozott decemberben, hogy az olajvállalat Puerta La Cruz-i központjában lévő étkezde nem szolgált fel ételt.. A cikk által megszólaltatott táplálkozástudományi szakértő szerint az olajiparban dolgozó, kemény fizikai munkát végző embereknek legalább 3600 kalória bevitelére lenne szüksége naponta, ennek azonban az esetek többségében csupán töredékét viszik be. Ráadásul az alultápláltság és elgyengülés miatt kieső munkások feladatait a többieknek kell elvégeznie, akik így még több energiát használnak fel, vagyis az egész olajipar, és így a venezuelai gazdaság tulajdonképp egy időzített bombává vált. Ha így megy tovább, csak idő kérdése, mikor omlik össze a rendszer.