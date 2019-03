Ez már a földi pokol: folyamatosan halnak meg az emberek Venezuelában

Nicolás Maduro rendszerének bűne, hogy Venezuelát áramkimaradások sújtják - mondta hétfőn Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke. "A kórházi beruházások hiánya a Maduro-rendszer bűne, ami tovább súlyosbítja a humanitárius válságot, és tönkreteszi a venezuelai emberek életét" - jelentette ki Tajani a plenáris ülést megnyitva. Emberek, köztük "újszülöttek halnak meg az áramhiány miatt a kórházakban. Az Európai Parlamentből felhívást intézünk a nemzetközi közösséghez e méltánytalan helyzet megszüntetése érdekében" - tette hozzá.

Az Egyesült Államok még a héten vissza fogja hívni valamennyi diplomatáját Venezuelából - jelentette be hétfőn este Twitteren Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Az amerikai diplomácia irányítója a venezuelai válság mélyülésére hivatkozva tette meg bejelentését. Mint írta: "a döntés tükrözi a helyzet romlását Venezuelában". Hozzátette, hogy ugyanakkor a caracasi amerikai nagykövetség diplomáciai jelenléte immár "kényelmetlenség" volt az Egyesült Államok számára.Venezuelában keddre mind az ellenzék, mind a Maduro-kormány tüntetésre szólította fel híveit. Az önmagát az ország ideiglenes elnökévé kikiáltó Juan Guaidó vezette parlament szükségállapotot hirdetett - bár ehhez nincs jogköre - a több napja tartó áramszünet miatt, Nicolás Maduro elnök pedig hétfőn este televíziós beszédben sürgette társadalmi szervezetek "aktív ellenállását".A nemzetgyűlés ugyanakkor nem rendelkezik a szükséges jogkörrel ahhoz, hogy érvényesítse a szükségállapotot addig, amíg a hivatalban lévő elnök, Nicolás Maduro a helyén van. Bár Guaidót az Egyesült Államokkal az élen mintegy ötven - köztük számos európai - ország ismerte el ideiglenes elnöknek, az országban jelentős hatalmi tényezőt formáló hadsereg hivatalosan továbbra is Maduro mellett áll.A kormány keddre is iskola- és munkaszünetet rendelt el a tömegközlekedés leállása miatt. A fővárosban, Caracasban és egyes vidéki városokban szórványos fosztogatásokról érkezett jelentés az áramszünet leple alatt.Egy venezuelai civil szervezet hétfői közlése szerint 21 ember halt meg venezuelai kórházakban az áramszünet miatt. Csak a kelet-venezuelai Monagas állam Manuel Núnez Tovar de Maturín nevű kórházában 15 ember halt meg az áramszünet miatt. A fővárosban, Caracasban négy újszülött vesztette életét.Maduro szerint a négy napja tartó áramkimaradás amerikai kibernetikai támadásnak tulajdonítható. Beszédében azt állította, hogy az áramkimaradás szándékos stratégia a venezuelaiak elkeserítésére és a segélyszállítmányok bejuttatásának megkönnyítésére, hogy aztán majd így igazoljanak egy amerikai katonai intervenciót. Az elnök - részletek közlése nélkül - bejelentette azt is, hogy két embert letartóztattak, mert "rajtakapták" őket, hogy "merényletet készítettek elő" villamosipari berendezések ellen.