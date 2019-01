Ez vár a diákokra és nyugdíjasokra, ha megállapodás nélkül zuhannak ki a britek az EU-ból

, a rendkívüli helyzetre vonatkozó javaslatcsomag biztosítaná egyebek mellett, hogy azok az uniós és brit fiatalok, akik a brit uniós tagság megszűnésének idején Erasmus+ programban vesznek részt, megszakítás nélkül befejezhessék külföldi tartózkodásukat.Mint elmondták, erre azért van szükség, mert az Erasmus+ program keretében, oktatásban és képzésben részt vevő 14 ezer uniós diák és oktató tartózkodik majd az Egyesült Királyságban, és 7 ezer brit vesz részt a programban az EU-ban maradó 27 tagállam valamelyikében. A javaslat révén az érintettek befejezhetik tanulmányaikat, és továbbra is hozzájuthatnak a megfelelő finanszírozáshoz vagy támogatáshoz.Az intézkedéscsomag rögzítené, hogy a nyugdíjak kiszámításakor továbbra is figyelembe vegyék az Egyesült Királyság kilépése előtti biztosítási, foglalkoztatási vagy tartózkodási időszakokat. Ez azt jelenti, hogy ha az EU-ban maradó 27 tagállam bármelyikének polgára a Brexit előtt 10 évet dolgozott az Egyesült Királyságban, ezt az időszakot figyelembe kell venni, amikor az uniós tagállam illetékes hatóságai az érintett nyugdíjba vonulásakor kiszámítják a nyugdíjjogosultságát.Az intézkedéscsomag biztosítaná továbbá, hogy az EU megállapodás nélküli Brexit esetén a kilépés érvénybe lépése előtt aláírt szerződések és meghozott határozatok esetében, és elfogadja a szükséges pénzügyi ellenőrzéseket. Ez enyhítené a megállapodás hiánya által okozott jelentős negatív hatást az uniós finanszírozásban részesülő területek széles körében, például a kutatás, az innováció vagy a mezőgazdaság terén. Mint aláhúzták,Az Európai Bizottság elvárja, hogy az Egyesült Királyság kilépését követően is tartsa tiszteletben az uniós tagság folyamán vállalt valamennyi kötelezettséget - tették hozzá.