Ezer eurós minimálnyugdíjat ígér Berlusconi

Silvio Berlusconi a Hajrá Olaszország által rendezett Ötletek Olaszországért (#Idee Italia) nevű párteseményen szólalt fel. Ezzel a volt négyszeres olasz kormányfő Berlusconi megnyitotta a FI választási kampányát, és világossá tette, hogy a kampányt személyesen ő vezeti.Berlusconi annak a véleményének adott hangot, hogy a jövő tavasszal esedékes parlamenti választásokon az olaszoknak a két legnagyobb ellenzéki erő, a jobbközép és a szintén ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) között kell választani, mivel a Matteo Renzi vezette balközép már nem jelent alternatívát.Berlusconi hangoztatta, az M5S "soha nem fog nyerni, mert ha ők nyernék a választásokat ez egész Itáliát romlásba vezetné". Hozzátette, hogy a civil mozgalomból párttá lett Öt Csillag Mozgalmat egy "vén humorista" vezeti, vagyis az M5S alapítója Beppe Grillo. Berlusconi szerint az M5S fiatal politikusai semmihez sem értenek, mivel soha nem dolgoztak. Hangsúlyozta: az M5S rosszabb, mint a kommunisták voltak, akik ellen 1994-ben ő maga politikai színre lépett.Több mint húsz évvel ezelőtti jelszavát megismételve a nyolcvan éves Silvio Berlusconi bejelentette, hogy most ismét színre lép, "mert negyvenévesnek érzem magam".Választási programját vázolva elmondta, hogy a jobbközép húszfős kormányában 8 politikus mellett 12 "civil" is helyet kap. Ezer euróra emelik a havi nyugdíjminimumot, az idősek számára ingyenessé teszik a fog- és szemorvosi vizsgálatot, valamint áfa-mentesítik a házi állatoknak vásárolt eledelt is.A jobboldali Északi Liga és az Olasz Testvérek (FdI) alkotta jobbközép Hajrá Olaszország koalíció jelenleg több mint 30 százalék felett áll. Megelőzi a más pártokkal szövetséget elutasító M5S-t és a balközép koalíciót is. A jobbközépnek nincsen hivatalos miniszterelnök-jelöltje, hiszen az adócsalásért korábban jogerősen elítélt Silvio Berlusconi nem indulhat a választásokon. Berlusconi az Emberi Jogok Európai Bíróságánál fellebbezett, amelynek ítélete szintén tavasszal várható.Az olasz parlamenti választásoknak még nem jelentették be az időpontját. Sajtóinformációk szerint március elején vagy május végén lehetnének.