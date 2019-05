Fegyverkeznek a németek

A NATO-tagországok vezetői 2014-es walesi tanácskozásukon vállalták, hogy 2024-ig a hazai össztermék GDP 2 százalékának megfelelő összegig közelítik védelmi kiadásaikat. A német kormány azóta minden évben növelte a védelemre szánt forrásokat a szövetségi költségvetésben, és ez jövőre is folytatódik, de a tervezett 49,67 milliárd euró a hazai össztermék (GDP) csupán 1,38 százalékának felel meg.A 2 százalékos cél és a tényleges kiadások közötti különbség miatt az Egyesült Államok kormánya - elsősorban Donald Trump elnök és Mike Pence alelnök - számos alkalommal élesen bírálta a német vezetést.Berlin szerint a költségvetés teherbíró, és a Bundeswehr - a német hadsereg - fejlesztési, forrásfelszívó képességéhez mérten mindent megtesznek a NATO-elvárás teljesítéséért. Rendszerint hozzáteszik, hogy a GDP-arányában számolt kiadások viszonylag lassú növekedése annak is tulajdonítható, hogy a gazdasági fellendülés révén maga a GDP is jelentősen növekedett az utóbbi években.