Fejlesztik az e-útdíj rendszerét

Az intézkedés a személygépjárműveket nem érinti, a magyar tehergépjárműveket is csak 2019 második felétől - jelezték.A fejlesztéssel csökkenhet a kategóriatévesztésből adódó bírságolások száma, és az útdíjszedés is pontosabbá válik - mutatott rá a NÚSZ.A közlemény szerint a fejlesztés az adatfeltöltési szakaszban van. A HU-GO rendszerben 2018 decembere óta minden felhasználónak lehetősége van azokat az új típusú regisztrációs adatokat (gyártmány, gyártási év, alvázszám, forgalmi engedély) megadni, amelyek a környezetvédelmi besorolás helyességének igazolásához szükségesek. Ezzel a lehetőséggel már mintegy 10 ezer esetben éltek is.Ugyanakkor 2019. február 3-tól ezeket az információkat már kötelező lesz megadniuk a HU-GO rendszerben azoknak az ügyfeleknek, akik külföldi felségjelzésű járművet regisztrálnak, vagy módosítják a már regisztrált jármű adatait - hívja fel a figyelmet a NÚSZ.Ha a fejlesztés elkészül, a HU-GO rendszer - a bírság kiszabása mellett - a tévesen megadott környezetvédelmi besorolást automatikusan kijavítja az ügyfél tájékoztatásával. Az adatfeltöltési kötelezettségüket nem teljesítő ügyfeleknél pedig az érintett járművet a korszerűsített rendszer a legrosszabb környezetvédelmi kategória szerinti útdíjfizetésre kötelezi majd. Ez a szankció addig áll fenn, amíg az ügyfél nem tölti fel a szükséges adatokat.A magyar fuvarozói érdekképviseletek által is szorgalmazott intézkedés erősíti a fuvarozói piacon belüli tisztességes versenyt, az ágazat szereplőit pedig még inkább jogkövető magatartásra ösztönzi - olvasható a NÚSZ közleményében.