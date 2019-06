Fejlesztik nukleáris arzenáljukat az atomhatalmak

A SIPRI szerint az atomhatalmak hozzávetőleg kétezer nukleáris robbanófejet tartanak magas fokú készültségben. Egyedül az Egyesült Államok és Oroszország a világ atomrobbanófej-készletének összesen több mint 90 százalékát birtokolja. A SIPRI szerint Washington 6185, Moszkva pedig 6500 nukleáris harceszközzel rendelkezik.

Egyértelmű, hogy a nukleáris fegyverek távábbra is katonai stratégiáik és nemzetbiztonsági doktrínáik központi elemeit jelentik

Az év elején a világ fegyverarzenáljaiban 13 865 nukleáris robbanófejet számoltak, ez mintegy 600-al kevesebb volt, mint 2018 elején. Az intézet becslései magukban foglalják az aktív használatban, illetve raktáron lévő készleteket, csakúgy mint a lebontásra váró robbanófejeket.A nukleáris fegyverekkel rendelkező országok, az Egyesült Államok, Oroszország, Franciaország, Nagy-Britannia, Kína, India, Pakisztán, Izrael és Észak-Korea arzenáljuk korszerűsítésébe kezdtek. A tervezett vagy végrehajtott modernizálási programok főként a hordozórakéta- és repülőgépes indítórendszerek, illetve az atomfegyvergyártó létesítmények fejlesztéseire összpontosítanak.- hangsúlyozta Shannon Kile, a SIPRI egyik elemzője. Mint mondta, a leszerelési egyezményekhez híven Moszkva és Washington is csökkentette - főleg a hidegháborús rivalizálás idejéből származó - korszerűtlenné vált robbanófejek számát, de ennek üteme alábbhagyott.India és Pakisztán ugyanakkor a következő 10-15 évben jelentős mértékben kibővítheti nukleáris arzenálját -. mondta Kile, aki a SIPRI nukleáris leszerelésért, fegyverellenőrzésért és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáért felelős programját vezeti. Újdelhi jelenleg 130-140 robbanófejjel, Iszlámábád pedig 150-160-al rendelkezik.A SIPRI jelentése szabadon hozzáférhető adatokra támaszkodik, így az e tekintetben átláthatóbb amerikai és brit kormányzati információkra. Megjegyzi azonban, hogy az átláthatóság általános hiánya komoly kihívást jelent. Az intézet úgy tudja, Nagy-Britanniának 200, Franciaországnak 300, Kínának 290, Izraelnek pedig 80-90 robbanófeje van.Az éves jelentés felhívja a figyelmet, hogy az észak-koreai vezetés 2018-ban is kiemelt programként kezelte nukleárisfegyver-programját, annak ellenére hogy moratóriumot vezetett be az atomfegyverek és a közép- valamint a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták tesztelésére. A meglehetősen korlátozott információk arra engednek következtetni, hogy a kommunista rezsimnek 20-30 nukleáris eszköz áll rendelkezésére.