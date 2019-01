Fél a hard Brexittől a brit pénzügyminiszter

Philip Hammond a davosi világgazdasági fórumon, a BBC rádiónak nyilatkozva pénteken kijelentette: a megállapodás nélküli Brexit azoknak az elárulása is lenne, akik az EU-tagságról 2016-ban rendezett népszavazáson a kilépésre voksoltak, mert a kampányban olyan Brexit-megállapodást ígérték nekik, amely megvédi munkahelyüket és jólétüket, és zökkenőmentes átmenetet biztosít.A megállapodás nélküli Brexit azonban már rövid távon nagyon jelentős felfordulást okozna, sőt közép- és hosszú távon is "nagyon jelentős ütést mérne" a brit gazdaságra - fogalmazott a brit pénzügyminiszter. Hozzátette: a hosszú távú negatív hatás azt jelentené, hogy a brit gazdaság kibocsátási értéke kisebb lenne, mint megállapodásos Brexit esetén.Hammond nyilatkozata nyilvánvalóan a hard Brexitet támogató képviselőknek szól, akikre így próbál nyomást helyezni, hogy elfogadjanak valamilyen rendezett kilépési formát még akkor is, ha ez több alkalmazkodással jár. Theresa May miniszterelnök az új népszavazás és a meghosszabbított kilépési periódus ötletét is elvetette a napokban. Így azok után, hogy az EU-val kitárgyalt kilépési terve történelmi kudarcot vallott a parlamentben, úgy tűnik, csodában bízva azt reméli hogy másodjára úgy is átmegy a tervezete, hogy azon érdemi változást nem tud végrehajtani.A Brexittel kapcsolatos tragikomikus belpolitikai fejleményekről itt írtunk:A fontosabb friss híreink a brit kilépési hercehurcáról: