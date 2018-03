Félelmetes hatalmi harc robbant ki a világban - Egymásnak esett a két szuperhatalom

Igazságtalan kereskedelem: Trump odacsapott

Egyrészt az amerikai elnök rendszeresen kritizálta a kínaiakat, amiért azok megsértik a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) szellemi tulajdonjogokra és a technológiai transzferekre vonatkozó szabályait: az amerikai kormány álláspontja szerint a helyi vállalatok büntetlenül lophatják el a Kínában befektető külföldi vállalkozások szellemi tulajdonát, hiszen az állam nem lép fel elég hatékonyan ezen gyakorlat ellen.

Másrészt Trump már választási kampánya során is arról beszélt, hogy egyes országok milyen igazságtalan feltételek mellett kereskednek az USA-val, emiatt pedig az ország masszív külkereskedelmi hiányt halmozott fel az utóbbi évtizedekben. Ez a külkereskedelmi hiány végső soron amerikai munkahelyek millióinak megszűnését okozta (elsősorban a feldolgozóiparban), ami tarthatatlan állapot, ezért mindent meg kell tenni a régi egyensúly visszaállítása érdekében.

Donald Trump tegnap egy átfogó, mintegy 60 milliárd dollár értékű kínai terméket érintő vámcsomagot jelentett be, amely elsősorban a technológiai és telekommunikációs szektor ellen irányul. Az intézkedésnek két oka volt:Korábban, amikor Trump még csak az acél- és alumíniumvámok kivetéséről döntött, félő volt, hogy az Egyesült Államok egy globális kereskedelmi háborút szándékozik kirobbantani, azóta azonban kiderült, hogy az USA legfontosabb szövetségesei, köztük az EU is mentességet kaphatnak ezek alól.. Nem véletlenül: a Commerzbank ábráján látszik, hogy az Egyesült Államok (áruforgalmi) külkereskedelmi hiányának feléért Kína felelős.

Volt már hasonlóra példa

Kína 2001-ben csatlakozott a WTO-hoz, ekkor kezdett el látványosan növekedni az USA hiánya vele szemben. Az eddig bejelentett vámok, illetve a további potenciális lépések ezt a folyamatot lennének hivatottak megfordítani. Kína persze azonnal jelezte, hogy nem fogja annyiban hagyni az egyoldali protekcionista intézkedéseket, ezért azonnali válaszlépéseket ígért, sőt, már el is kezdte megvalósítani őket.A Commerzbank szakértői szerint a kereskedelmi háborús kilátások ellenére. Példaként az 1980-as éveket hozzák fel, amikor Japán került az Egyesült Államok célkeresztjébe.A szigetország a második világháborút követően valóságos gazdasági csodán ment keresztül, az 1970-es évektől kezdve pedig az Egyesült Államok egyre nagyobb riválisát látta benne. A japán autók folyamatosan növelték részesedésüket az amerikai piacon a hazai autógyártók rovására, miközben az amerikai elektronikai cikkek az erősödő verseny miatt folyamatosan szorultak ki a japán piacról: ennek eredőjeként az Egyesült Államok Japánnal szembeni külkereskedelmi hiánya drasztikus mértékben nőtt.

A gazdasági érvek a háború ellen szólnak

Közbeszól a nagyhatalmi politika

Kína viszont teljesen más ebből a szempontból, hiszen mind katonailag, mind gazdaságilag egyre nagyobb riválisa a már évtizedek óta gyakorlatilag egyeduralkodó Egyesült Államoknak.

További párhuzam a mostani és az akkori helyzet között, hogy, amit aggodalommal néztek az amerikai döntéshozók, mondván, az ország szuverenitása emiatt veszélybe kerülhet. Ma ugyanez a helyzet Kínával, ami az amerikai államkötvények legnagyobb külföldi tulajdonosa., a helyi autógyártókat pedig nyomás alá helyezte, hogy "önkéntesen" fogják vissza amerikai exportjukat. Aztán az 1990-es évek elején kipukkant a japán ingatlan- és részvénypiaci buborék, a gazdaság megroppant, kereskedelmi háború pedig sosem lett a konfliktusból.Az USA-Japán kereskedelmi háború elkerülésében fontos szerepet játszhatott az, hogy a szigetország felismerte, ő lehet a legnagyobb vesztese egy ilyen szembenállásnak. Ebből a szempontból. Mivel a kínai vállalatok többsége nagyon szorosan integrálódott a globális értékláncokba, ezért a jelenlegi helyzet, vagyis a háború nélküli status quo fenntartásához komoly érdeke fűződik az ország vezetésének. Arról nem is beszélve, hogy a kínaiak rá vannak szorulva a külföldi befektetéseiken keresztül megvalósuló technológiai transzferre, ugyanis ezt a tudást másképp nagyon nehéz lenne megszerezni.Másrészt arról sem szabad megfeledkezni, hogy az USA legfontosabb kereskedelmi partnerei - például Japán, vagy Ausztrália - erősen függenek a kínai gazdaság teljesítményétől. Ha a kínai gazdaság megroggyan, azt mindenki érezni fogja,Ha csak a gazdasági érdekekre helyeznék a hangsúlyt a szembenálló felek, akkor születhetne például egy olyan megoldás, hogy a kínaiak vállalják a szellemi tulajdonjogok hatékonyabb védelmét, miközben közreműködnek például az acél- és alumíniumipart sújtó globális túlkínálati probléma megoldásában, az Egyesült Államok pedig cserébe felhagy a büntetővámok alkalmazásával.Bár gazdasági szempontból hasonlít a mostani helyzet az 1980-as évek történéseihez, van egy nagyon fontos különbség.(voltak akkor is és most is), a japánok ráadásul erősen függtek az amerikai hadsereg (és a nukleáris arzenál) védelmétől, ez pedig nyilvánvalóan korlátozta a mozgásterüket egy ilyen kereskedelmi összetűzésben.Aki kételkedik ebben, annak érdemes tanulmányoznia például a nemrég újraválasztott kínai államfő, Hszi Csin-ping keddi beszédét, amelyben egyértelművé tette, hogy országa páratlan gazdasági és katonai szuperhatalommá akar válni az évszázad közepére.A kínai politikai elit évtizedeken keresztül igyekezett óvatosan kormányozva az országot elkerülni a nyílt konfliktusokat a fejlett országokkal,. Az Egyesült Államok közben próbálja védeni saját hegemóniáját és kordában tartani a feltörekvő szuperhatalmat.A konfliktus esélyét növeli az is, hogy mindkét vezető,. Bár az amerikai elnök joggal gondolhatja, hogy az Egyesült Államok még mindig páratlan gazdasági ereje, illetve masszív külkereskedelmi hiánya miatt sokkal jobb helyzetben van, a kínai államfőnek is igaza lehet, amikor azzal számol, hogy az ő politikai hatalma sokkal stabilabb, mint riválisáé, ezért kibír egy ilyen sokkot. Csak emlékeztetésképp: idén novemberben időközi kongresszusi választásokat tartanak az Egyesült Államokban, amelynek kimenetele megerősítheti, de meg is roppanthatja Trump hatalmát.