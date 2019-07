Felfedte a leendő európai bizottsági elnök, hogy mire készül

Új mechanizmus lenne a jogállamiság szigorú kontrolljára

az EU elveken alapul. Az unió alapja pedig a jogállamiság tiszteletben tartása.

Klímasemlegesség, védelmi képességek

376 szavazat kell az EP-ben

Az Európai Tanács július elején tartott, háromnapos csúcsértekezletén döntött arról, hogy szívesen látná az Európai Bizottság elnöki székében Ursula von der Leyent. A jelöltet azonban az Európai Parlament tagjai többségének kell megválasztania. Von der Leyennek bizottsági elnöki kinevezése jóváhagyásához legalább 376 szavazatra lenne szüksége a 751 tagú EP-ben. Elméletileg a három legnagyobb frakció, a néppárti, a szociáldemokrata és a liberális-centrista képviselőcsoport 444 voksa elegendő lenne, de számos képviselő, főként a szociáldemokraták soraiból, már jelezte, hogy a csúcsjelölti rendszer "elsüllyesztése" miatt nem fogja áldását adni az utolsó pillanatban kiválasztott német védelmi miniszterre, így több elemző szerint szoros eredmény várható. Elfogadása esetén megbízatása öt évig, 2024. október 31-ig tart.

Az európai uniós tagállamok vezetői által előző héten Jean-Claude Juncker utódjául jelölt politikus szerdán az EP különböző frakcióival, illetve az Elnökök Értekezletének tagjaival kezdett egyeztetést Brüsszelben. Von der Leyen parlamenti meghallgatása során kijelentette: hvg.hu tudósítása szerint a bizottság elnökjelölt a következő ötletet vázolta fel: olyan átlátható mechanizmust hozna létre, amivel folyamatosan lehetne monitorozni a jogállamiság helyzetét a tagállamokban. Ebbe az is beletartozna, hogy rendszeres jelentést kellene készíteni az Európai Bizottság számára. Von der Leyen szerint ezzel erősebb felhatalmazásuk is lenne és zökkenőmentesebb lenne az egész folyamat, amivel a konfliktusokat is el lehetne kerülni a tagállamok és a Bizottság között."Egyikünk sem tökéletes, ezért kell tudnunk, mi történik" - magyarázta Von der Leyen, majd később a Momentum EP-képviselője, Cseh Katalin kérdésére azt is elmondta, hogy az Európai Bíróság a legmegfelelőbb eszköz a jogállamiság betartása melletti harcban. Arra is utalt, hogy mindent meg kell tenni, hogy a bíróság ítéleteit betartsák a tagállamok.Arra a holland kérdésre, hogyA bizottsági elnökjelölt támogatta azt a javaslatot, hogy egész Európára kiterjedő párbeszéd kezdődjön a polgárokkal az Európai Unió jövőjéről. "Ez egy ragyogó ötlet" - mondta.Leszögezte:, valamint azt is el kívánja érni, hogy az EU vezető szerepet töltsön be olyan területeken, mint a zöld gazdaság finanszírozása és a kutatás. Hozzátette, az unió gazdasági versenyképességének javítása elengedhetetlen feladata lesz az új összetételű uniós intézményi vezetésnek.Az EU-nak elő kell mozdítania az egységes piaci reformokat, valamint tA bizottsági elnökjelölt hangsúlyozta, hogyNagy-Britanniának minél hamarabb tisztáznia kell az unióval tervezett jövőbeli kapcsolatait a bizonytalanság megszűntetése érdekében. Hozzátette: "nagyon hangsúlyosan ide tartozik" az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének elkerülése is., feltéve, hogy az újonnan társuló országok megfelelnek a követelt kritériumoknak. Továbbá arra szólította fel az uniós tagországok kormányait "tartsák nyitva" a Nyugat-Balkán országai előtt az uniós tagság lehetőségét.Végezetül kijelentette, az Európai Bizottság, az uniós parlament és a tagállamok kormányai közötti zökkenőmentes együttműködés elengedhetetlen az EU hatékony politikai döntéshozatalához a kereskedelemtől a klímavédelmen keresztül a migrációig.