Felfigyelt Orbánra Trump, irányt váltott az amerikai stratégia

az amerikai stratégiaváltás mellett is az a fontos Amerikának, hogy megerősítse Magyarország elköteleződését a NATO irányába és ezzel együtt az orosz és a kínai befolyás ellen védekezzen. Emellett nyilván üzletelni is szeretne az amerikai vezetés a magyarral, például katonai beszerzési és energetikai téren. Utóbbi folyékony gázszállításokat (LNG) jelentene, hogy ezzel csökkenjen az orosz gázszállításoktól való függőségünk. A nagykövet szerint az Egyesült Államok sokkal többet tud kínálni annál, mint amit az oroszok Pakssal, vagy a kínaiak a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésével tudnak.

Az értékeink nem változtak meg, továbbra is különösen törődünk a jogállamisággal, a sajtószabadsággal és a szólásszabadsággal. De okosabbnak kell lennünk, hogy hogyan beszélünk a szövetségeseinkkel, ha nem értünk egyet és tisztelettel, illetve barátsággal kell megközelítenünk őket.

Ennek oka a cikk alapján lényegében az, hogy az amerikai fél belátta: a demokráciával, civil társadalommal és sajtóval kapcsolatos folyamatos (Obama-korszak alatt jellemző) kritikákÍgy például a kritikák elkerülése érdekében vonták vissza júliusban a magyar sajtónak kiírt mintegy 200 millió forintos pályázatot is. Mivel Donald Trump amerikai elnök felfigyelt Orbán Viktor magyar miniszterelnökre, mint Európa illiberális erős emberére, és mivel eleve vonzódik az erős emberekhez, ezért(túl erős Európa, ha egységes, kereskedelmi fronton pedig összemérhető partner)Mindkét cikkben megszólalt az új amerikai budapesti nagykövet David B. Cornstein, Trump régi barátja, aki egyrészt jelezte, hogy. Másrészt hangsúlyozta, hogy a demokrácia alapvető tényezője a sajtószabadság, amelynek leépülését régiós szinten is látják, de ha valóban komoly problémáik lesznek a magyar folyamatokkal, akkor azokatA Bloomberg rámutat, hogy, és emlékeztet arra is, hogy Trump korábbi kampánytanácsadója, a nemrég Budapesten járt Steve Bannon is rajong Orbánért. Bannon pedig most azon dolgozik egy szervezet felállításával, hogy a jövő évi európai parlamenti választásokon az EU-ellenes politikai erőket segítse és a cikk azt is felhozza, hogy Orbán az idei tusványosi beszédében jelezte: az illiberális kereszténydemokrácia platformján fog kampányolni.Cornstein a cikkhez küldött írásos válaszában világossá teszi, hogyA nagykövet a CEU budapesti bezáratásával kapcsolatos magyar kormányzati törekvések kapcsán és általánosságban véve az amerikai irányváltás kapcsán is leszögezte:Az amerikai nagykövetség egyébként azt is jelezte, hogy mivel a sajtószabadság terén regionális problémákat látnak, a júliusban Magyarország kapcsán ejtett pályázatnál azon gondolkodnak, hogy azt hogyan tudnák regionális szintre kiterjeszteni.