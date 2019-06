Felfüggesztették a rendkívüli EU-csúcsot

Vasárnap éjfél: nincs előrelépés

A Politico hírportál egy diplomatától úgy értesült, hogy a csúcstalálkozón egyelőre nem értek el előrelépést.

Preben Aamann közölte, hogy a kétoldalú megbeszélések befejezését követően az EU-csúcs folytatódik.A szóvivő a tagállami vezetőkkel tervezett bilaterális tárgyalások számát illetően nem adott tájékoztatást. Egy másik diplomata azt mondta, hogy "hosszabb szünetre" számít a plenáris tanácskozáson.A tagországok állam-, illetve kormányfői vasárnap este kezdtek rendkívüli találkozót Brüsszelben, ezen egyetlen napirendi pontként a főbb EU-intézmények vezetői tisztségeinek betöltéséről tárgyalnak.Az Európai Bizottság következő elnökét az Európai Parlament választja meg, de a jelöltállítás kizárólagos joga az unió alapszerződése értelmében az állam-, illetve kormányfőket tömörítő Európai Tanácsé. Ennek ellenére a pártcsaládok - a folyamat demokratizálására hivatkozva - a 2014-es tisztújítás előtt csúcsjelölti rendszert vezettek be azzal a céllal, hogy azon pártcsalád jelöltje kapja meg a brüsszeli bizottság elnöki posztját, amelyre az EP-választásokon a legtöbben szavaznak. 2014-ben az állam-, illetve kormányfők többségi szavazással, magyar és brit ellenvetés mellett úgy döntöttek, hogy az Európai Néppárt jelöltjét, Jean-Claude Junckert jelölik a testület élére.

Orbán Viktor magyar (j), Andrej Babis cseh (b2), Mateusz Morawiecki lengyel (b), Peter Pellegrini szlovák (b3) miniszterelnök, valamint Emmanuel Macron francia elnök (j2) a V4+Franciaország egyeztetésen az EU rendkívüli csúcsértekezlete előtt Brüsszelben 2019. május 30-án.

A vasárnapi előzmények

Tusk nem optimista

Az EP nem fog várni

Így értékelt Merkel előzőleg

Németország javaslatot fog tenni az Európai Bizottság elnöki tisztségégére, és komoly vita várható a többi uniós intézményi vezető posztját illetően is

Szombaton úgy tűnt még, hogy Angela Merkel német kancellár felkarolásának köszönhetően a Bizottság elnöki posztjára Frans Timmermans szocialista jelölt futhat be.Fellázadtak az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó uniós állam- és kormányfők a kompromisszumos megoldástervezet ellen, amelynek értelmében a tagállamok Frans Timmermans szociáldemokrata listavezetőt jelölték volna az Európai Bizottság élére a vasárnapi brüsszeli EU-csúcson - jelentette a Politico.A hírportál értesülései szerint a kompromisszumnak szánt javaslat ezzel elbukni látszik, és így folytatódik a megoldás keresése. Bennfentesek arról számoltak be, hogy ismét felmerült például a francia néppárti Michel Barnier és a dán liberális Margrethe Vestager neve."A javasolt egyezség halott" - fogalmazott egy névtelenséget kérő illetékes.A Financial Times brit lap azt írta, hogy a francia-német-spanyol-holland megállapodást egyedül Angela Merkel kancellár támogatta aktívan az EPP-s vezetők közül.Felemelte a szavát a tervezet ellen többek közöttis.Boriszov például a cikk szerint kijelentette: "Merkel a német Kereszténydemokrata Unió elnöke, nem az Európai Néppárté"."Az EPP nem egyezett bele az oszakai G20-csúcson letárgyalt csomagba. A néppárti kormányfők túlnyomó többsége nem gondolja, hogy ilyen könnyedén, harc nélkül fel kellene adnunk az Európai Bizottság elnöki tisztségét" - mondta Varadkar.Kijelentette ugyanakkor, hogy szerinte az elemzők nagy része által már leírt Manfred Weber néppárti csúcsjelölt neve még mindig az "asztalon van".Plenkovic rámutatott, hogy az EPP nyerte meg a választásokat, így ennek megfelelően a konzervatív pártcsaládnak kell adnia Jean-Claude Juncker utódját. Elmondta, nem biztos abban, hogy most tető alá tudják hozni a megállapodást, és hozzátette, a néppárt nem fog senkit jelölni vasárnap este.Orbán Viktor az Európai Néppárt elnökének írt levelében fejezte ki véleményét Timmermans esetleges megválasztásáról. Szerinte súlyos, sőt történelmi hibát követne el az Európai Néppárt, ha támogatásukkal Frans Timmermans lenne az Európai Bizottság (EB) elnöke. A kormányfő szerint ez egyrészt megalázó lenne, másrészt teljes mértékben aláásná a néppárt tekintélyét és a méltóságát a nemzetközi politikában, harmadrészt pedig a saját szavazói szemében sokat esne a Néppárt presztízse.Orbán Viktor levelében úgy fogalmazott: ez "saját magunk megsemmisítéséhez vezet" ezért levelében arra kérte a néppárt elnökét, hogy tegyen meg minden erőfeszítést egy ilyen vereség elkerülése érdekében.A kiszivárogtatások megelőzése érdekében az ülésteremben blokkolják a mobiltelefonok térerejét, akárcsak az előző heti EU-csúcson.Névtelenséget kérő diplomaták azt mondták, hogyAz Európai Parlament (EP) kedden kezdődő, háromnapos alakuló ülése során, július 3-án megválasztja saját elnökét, "akár lesz javaslata a posztra az Európai Tanácsnak, akár nem" - jelentette ki, a rendkívüli EU-csúcs megkezdését követően tartott sajtótájékoztatóján, vasárnap este.Aláhúzta: "kizárt, hogy az európai uniós tagországok vezetőinek elhúzódó, kemény vitája miatt" az uniós parlament elhalassza elnökének megválasztását. Az EP-elnök megválasztása teljesen független a tanács és a tagállami vezetők akaratától - szögezte le.Az EP elnöke megerősítette, hogy az Európai Bizottság elnöki tisztségére az Európai Tanácsnak kell javaslatot tennie az európai parlamenti választás eredménye alapján. Kijelentette: meg kell védeni a csúcsjelölti rendszert, vagyis amelyik pártcsalád megnyerte a választásokat, annak a jelöltjének kell betöltenie az Európai Bizottság elnöki posztját. Mivel az Európai Néppárt nyerte a választásokat, a bizottság elnöke a néppártiak képviselője kell, hogy legyen, noha az uniós szerződések alapján ez nem kötelező érvényű - mondta Tajani.A dolgok jelenlegi állása szerint, úgy tűnik, a megbeszélések nem lesznek könnyűek az Európai Bizottság vezető tisztségéről - jelentette kia brüsszeli rendkívüli EU-csúcstalálkozót megelőzően vasárnap. Emmanuel Macron fontosnak nevezte, hogy "új csapatot" összeállítsanak össze.A rendkívüli uniós csúcstalálkozó "valószínűleg eltart egy ideig", de Németország "konstruktív lesz" a vita során, közölte Angela Merkel újságíróknak nyilatkozva. Hangsúlyozta: Donald Tusk uniós tanácsi elnöknek "nehéz a feladata", de Németország mindent megtesz, hogy elkerülje a "intézményközi konfliktust" az Európai Tanács és a Parlament között.- tette hozzá rövid nyilatkozatában a német kancellár.