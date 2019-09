Fellélegezhetünk vagy frászt kaphatunk a héten az adatokat látva

Fontos konjunktúraindikátor lesz a magyar feldolgozóipar beszerzési menedzserindexe, mely várhatóanreggel jelenik meg. Az utóbbi hónapokban meglepően ellenállónak tűnt a magyar gazdaság, a nyugat-európai viharban a régió kilátási is romlottak, de ez nálunk eddig nem volt érezhető. Szintén a hét elején jön Kínából és Németországból is hasonló konjunktúraadat, a tengerentúlon viszont kereskedési szünnap lesz.

reggel az MNB a szokásos havi banki statisztikáit teszi közzé, a KSH pedig a külkereskedelem júniusi végleges adataival rukkol elő. A nap második felében pedig Amerikából jönnek feldolgozóipari konjunktúraadatok, a gazdasági kilátások pedig a Fed kamatpolitikáját is befolyásolhatják.A kiskereskedelem júliusi számaivalreggel jön a KSH friss jelentése, ez a harmadik negyedéves magyar gazdasági növekedés szempontjából is lényeges lesz. Délelőtt az Eurostat is közli a tagállamok átfogó fogyasztási statisztikáit, majd a nap második felében a tengerentúlon a külkereskedelmi forgalom friss adata jön, ami az amerikai-kínai kereskedelmi háború szempontjából is lényeges lehet.A magyar gazdaság számára a német kilátások alakulása is fontos, éppen ezért lesz érdemes figyelnireggel a német gyáripari megrendelések állományára. Kora délután pedig az amerikai magánszektor foglalkoztatását jelző ADP munkaerőpiaci index jelenik meg.A hétvége előtt közli a jegybank a magyar hitelintézetek prudenciális adatait, melyekből kiderülhet, hogyan teljesítettek a hazai bankok a második negyedévben. Legalább ennyire fontosak lesznek a KSHreggeli jelentései az ipar és a külkereskedelem júliusi alakulásáról, melyek szintén a harmadik negyedéves növekedési kilátásokra lesznek hatással. Az EU-ban a GDP-növekedés felülvizsgált adatai jönnek, melyekből kiderülhet, maradt-e első helyen a magyar növekedés. Délután pedig az amerikai munkaerőpiaci jelentés jön, mely szintén hatással lehet a Fed lépéseire.