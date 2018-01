Félnek a britek, hogy a földbe döngöli őket az orosz hadsereg

Minőségi szempontból nagyon rosszul szerepelnénk, legyen szó a hadseregről, a haditengerészetről vagy a légierőről, a jelenlegi orosz képességek ellen.

Carter tábornok - a Gavin Williamson védelmi miniszter által jóváhagyott, egyelőre még csak tervezett beszédében - főleg az oroszok ballisztikus rakétáinak hatékonyságára figyelmeztet majd, melyeket szíriai hadműveletük során 26 esetben 1500 kilométeres távolságból lőttek ki. Kitér majd az orosz expedíciós haderő hatékonyságára és agresszivitására is, mellyel szerinte nehezen tudja felvenni a versenyt a brit haderő.Szavai erősen visszhangozzák Dr. Chris Parry, volt ellentengernagy véleményét, aki a BBC Radio 4 programján azt mondta, hogyHozzátette, hogy a helyzet egyre rosszabb, hiszen az oroszok és a kínaiak olyan fegyvereket fejlesztenek, amelyekkel "ma nem tudna megküzdeni" a brit hadsereg.Sir Stuart Peach légi marsall pedig még decemberben arra figyelmeztetett, hogy Nagy-Britanniának jobban kellene védenie a víz alatti kábeleit, melyeknek megtámadásával az orosz haditengerészet katasztrofális csapást mérhet a brit infrastruktúrára és gazdaságra.Sir Richard Shirreff tábornok, a NATO európai parancsnokságának (SHAPE) volt helyettes parancsnoka pedig "War with Russia" című könyvében hosszasan taglalja, hogy milyen korszerűtlen a brit hadsereg és hogy mennyire nem hajlandó a politika foglalkozni a haderő korszerűsítésével, a NATO-ra való túlzott támaszkodásuk miatt.A már most is komoly költségvetési hiánnyal küzdő brit hadsereget egyes pletykák szerint még 14 000 katonával, kilenc hadihajóval és 100 helikopterrel tervezik csökkenteni egyes pletykák szerint. Ezen kívül az elmúlt években a britek inkább a terrorizmus elleni harcra rendezkedtek be, nem pedig bármeny nagyhatalom elleni harcra. Az ország hadicélú kiadásai egyébként - a NATO elvárásainak megfelelően - a GDP 2%-át teszik ki.