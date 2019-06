Feloszlatják a görög parlamentet

Ciprasz május végén jelentette be, hogy július 7-én - három hónappal az esedékes időpont előtt - előrehozott parlamenti választásokat tartanak, miután pártja, a baloldali Sziriza vereséget szenvedett az európai parlamenti választásokon és a görög helyhatósági választásokon az ellenzéki, konzervatív Új Demokrácia (ND) párttól. A kormányfő szerint ezzel elkerülhető lenne egy hosszadalmas kampányidőszak a voksolás előtt, ami veszélybe sodorhatná az utóbbi években elért gazdasági eredményeket.A Reuters hírügynökség megjegyezte, hogy a kormányfő kérésének jóváhagyása pusztán formalitás, s arra lehet számítani, hogy Pavlopulosz még a nap folyamán elrendeli az új választásokat és a parlament feloszlatását.A most 44 éves görög miniszterelnök 2015-ben került hatalomra azzal az ígérettel, hogy szembeszáll a Görögország külföldi hitelezői által előírt megszorító intézkedésekkel, amelyeket a pénzügyi válságba került országnak a mentőhitelek fejében kellett elvállalnia. A Sziriza népszerűségvesztése szorosan összefügg az utóbbi évek megszorító intézkedéseivel, amelyeket végeredményben végre kellett hajtania, különben megszűnt volna az ország euróövezeti tagsága.Felmérések szerint a júliusi előrehozott választásokon hatalomváltás várható, mivel a gazdasági fellendülést, adócsökkentést és alacsonyabb szintű munkanélküliséget ígérő konzervatívok közel tíz százalékponttal vezetnek a közvélemény-kutatásokban.