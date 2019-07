Felperzselt földek, aszály, rekord áramfogyasztás - A hőhullám kikészíti Európát

Az előrejelzések szerint csütörtökön fog tetőzni Párizsban és Londonban a héten a hőmérséklet, az extrém meleg negatív hatásait több európai ország is megérezte: Spanyolországban és Portugáliában erdőtüzek pusztítanak, a Rajna folyón esik a vízszint, a franciáknál pedig öntözési korlátozásokat vezettek be.Párizsban az előrejelzések szerint a hőmérséklet elérheti a 42 Celsius fokot, a nagy hőségben az áramfogyasztás is megugrott, a francia elektromos áram ára 5 hónapos csúcson volt kedden.

Forrás: Accuweather.com

Az Electricite de France, amely Franciaország energiaellátásának háromnegyedét adja, bejelentette, hogy a hétre leállítja két nukleáris reaktorát Golfech-ben, miután a Garonne folyó túl meleggé vált ahhoz, hogy megfelelően hűteni tudja az üzemet. A társaság kitért arra is, hogy igyekeznek úgy fejleszteni az ütemeiket, hogy azokat felkészítsék a jövőben egyre gyakoribbá váló hőhullámokra.Nagy bajban vannak a hőség miatt a kukoricamezők is, a termés most van a kulcsfontosságú növekedési szakaszban, így itt komoly károkat okozhat, ha nem jön hamarosan a megváltónak számító csapadék. Egyes árupiaci elemzők szerint a francia és német gazdák idő előtt takaríthatják be a kukoricát, hogy biztosítani tudják az állatok számára az élelmiszerellátást, így a piacra kevesebb mennyiség kerülhet ki. Mindez a kukorica futures árán is meglátszik, ami május vége óta 10%-kal került feljebb.