Figyelmeztet a magyar Pénzügyminisztérium: minden eshetőségre fel kell készülni

nem az a kérdés, hogy négy százalék felett lesz-e az idei GDP-bővülés mértéke, hanem az, hogy a négy vagy az öt százalékhoz áll majd közelebb a végleges növekedési adat.

Úgy látjuk, hogy a 2,4%-os hiánycél nincs veszélyben, sőt a tervezettnél magasabb gazdasági növekedés és adóbevételek miatt alacsonyabb hiányt kellene elérnünk. (...) Persze nem pusztán a szabályok betartása miatt kell csökkenteni Magyarország tartozását, hanem mert ez alapvető gazdasági érdekünk is

látnunk kell a világ jegybankjainak szigorító lépéseit, amelyek az államadósság finanszírozási költségeinek növekedését eredményezhetik, valamint figyelnünk kell az esetleges kívülről jövő negatív gazdasági folyamatokra.

Azt gondolom, hogy a beérkező uniós forrásokat az adósságráta csökkentésére érdemes használni, különösen, mivel azokat az ESA-egyenleg számításakor már egyszer bevételként el kellett könyvelnünk.

célszerű az adósságrátánk csökkentése, és ennek előfeltételeként szolid hiányszintek meghatározása.

Banai Péter szavaiból az volt kiolvasható , hogy a 2017-es és 2018-as gazdasági folyamatok is a várakozásoknál kedvezőbben alakultak. Kijelentette például:Több adóbevétel érkezett idén a költségvetésbe, jobb lesz a gazdasági növekedés, közben az uniós forrásokat meg tudja előlegezni az állam - összegezte.- érvelt Banai Péter, amivel kvázi üzenetet is küldött a kormánypárti politikusoknak. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a Pénzügyminisztérium azt szeretné, ha a kormány az ilyen rendkívüli kedvező konjunkturális időszakban anticiklikus fiskális politikát folytatna és a rosszabb időkre tartalékolna.Már pedig a rosszabb idők veszélye is fennáll. Erre figyelmeztet is az államtitkár az interjú kilátásokkal foglalkozó részében, amikor azt mondja:Ez alatt várhatóan a német gazdaság lassulását előrevetítő mutatókat érti az államtitkár.Egy ilyen időszakra pedig fel kellene készülni - olvasható ki a Pénzügyminisztérium illetékesének szavaiból.Később hozzáteszi:"Nem véletlen, hogy sok ország már egyenesen pozitív szaldójú költségvetést tervez" - teszi hozzá Banai utalva a német példára."Bízunk az érdemi gazdasági növekedésben," - érzékeltette a kockázatokat.A túlzottan pozitív várakozásokat is igyekszik hűteni annak érdekében, hogy a politikai döntéshozók ne akarjanak még többet nyújtózkodni a költségvetés kiadási oldalán."Érdemi gazdasági növekedéshez egyúttal a külső feltételeknek is jól kell alakulniuk, hiszen ha az EU-ban stagnálás lenne, akkor kis, nyitott gazdaságként mi sem tudnánk 4 százalék körüli növekedést elérni" - mondta. "Alternatív forgatókönyvvel is rendelkeznünk kell arra az esetre, ha a külső gazdasági környezetben változás következne be" - tette hozzá.

Banai Péter a Portfolio-MAGYOSZ Gyógyszeripar 2018 konferenciáján.