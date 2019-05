Figyelmeztet a PM: a munkakörök 80-90%-ában kellenek majd digitális készségek

A tárca közleménye felhívja a figyelmet arra is, hogy a digitalizáció egyre gyorsabb ütemben jelenik meg a gazdaság szinte minden területén, a mikro-, kis- és középvállalatok, nagyvállalatok, illetve közintézmények egyre nagyobb arányban alkalmaznak modern informatikai és telekommunikációs megoldásokat, új technológiákat.Gion Gábor rámutatott: a lehetséges szabályozási és adatvédelmi kérdések már most adottak, ezekre szükséges tehát olyan egységes válaszokat adni, amelyek megfelelnek a nemzeti elvárásoknak is. Ezzel párhuzamosan a munkaerőpiaci folyamatokra szintén tekintettel kell lenni, hiszen az új technológiák ismerete és használata nélkülözhetetlenné válik a munkavállalók számára. Ennek érdekében indította el a magyar kormány a Digitális Jólét Programot, a Digitális Oktatási Stratégiát és a Digitális Munkaerő Programot - ismertette a pénzügyekért felelős államtitkár.A digitális megoldások alkalmazásában élen jár a magyar kormány - emelte ki Gion Gábor. Az egyre több digitálisan is elérhető szolgáltatás mellett a feketegazdaság elleni küzdelmet is segítik az online megoldások. Az államkasszának évente több mint százmilliárd forint bevételt biztosítanak a kormány gazdaságfehérítő eszközei, így például az online számla, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (ekáer) és az online pénztárgép.