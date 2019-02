Figyelmeztet Magyarország megmentője: a politikusok tehetik tönkre a világot

Gyakran teszik fel a kérdést, mit tartok a legnagyobb kockázatnak a világgazdaságra nézve. Ma azt gondolom, hogy a legnagyobb kockázat az extrém politikai térkép a világ több országában

Hasenstab és Magyarország A Templeton 2011 végén kezdte felépíteni jelentős magyar állampapír-kitettségét, a csúcson több mint tízmilliárd dollárnyi papír felett rendelkezett, amivel a teljes magyar adósság több mint tizede volt a kezében. Ezen szépen keresett, hiszen a hozamok a válságot követően folyamatosan estek, majd 2015-16-ban a portfóliót kezelő Michael Hasenstab úgy dönthetett, hogy egyre kisebb a potenciál a magyar piacban, így viszonylag gyorsan elkezdte leépíteni állományát, amiből mostanra alig maradt valami.



Hasenstab egyébként különc hírében áll, sokak szerint ez volt évekig piaci sikereinek oka is, hiszen olyan befektetési lehetőségeket látott meg, melyeket mások nem mertek bevállalni, emiatt jól is keresett velük. Az utóbbi években már nem megy olyan jól a portfóliómenedzsernek, a fordulópontot talán az ukrán állampapírokon elszenvedett jelentős veszteség jelentette. Ennek ellenére nem hagyott fel a szokatlan befektetési politikával, idén a hírek szerint jelentős pozíciót épített fel argentin papírokból.

Az én félelmem, hogy a világ egyre inkább széttöredezett, egyre több ország fordul befelé, így nehéz less a jövőben egyensúlyozni egy globális sokk esetén. Nehéz less elérni ugyanazt az összehangolt jegybanki választ világszerte, amit mondjuk 2008-2009-ben láttunk, ha szükség lesz rá

- kezdi friss elemzését Hasenstab.A Templeton szakembere szerint világszerte megfigyelhető elégedetlenség például a bevándorlás vagy a jövedelmi egyenlőtlenségek miatt, ezek járulnak hozzá a populizmus erősödéséhez a jobb és bal oldalon egyaránt. Ez viszont veszélyes és pénzügyileg fenntarthatatlan gazdaságpolitikához vezethet. A populista gazdaságpolitika ugyanis sokat ígér rövid távon az embereknek, azonban ezt nem tudja fenntartani hosszútávon és adósságba veri a kormányokat.Hasenstab a fenti folyamatokra példaként hozza fel az Egyesült Államokat, ahol a Kínával való kereskedelmi viták közepette a Kongresszus nem tudta elfogadni a költségvetést, az Egyesült Királyságot, ahol a Brexit a populista politikai erők térnyerésének eredménye. Emellett Európában is egyre erősebbek az EU-ellenes és elitellenes pártok akár Németországot, Olaszországot vagy Belgiumot említjük, de ide sorolható Emmanuel Macron csökkenő népszerűsége is Franciaországban.- véli Hasenstab.A Templeton kötvényguruja nem gondolja, hogy recesszió fenyegetné az amerikai gazdaságot vagy a világot. Látszik egyfajta lassulás a beruházási dinamikában a rengeteg stimulus követően, de szerinte az amerikai gazdaság nem extrém módon túlfűtött. A szakember szerint az elmúlt években látott szinkronizált globális növekedés 2019-ben egy Amerika-vezérelt növekedésbe válthat át, a munkaerőpiac továbbra is feszes maradhat, az emelkedő bérek pedig élénkíthetik a fogyasztást.Hasenstab szerint befektetési szempontból is azok az országok jelenthetnek vonzó alternatívát, melyek ellent tudnak állni a rövidtávú populista erőknek a hosszabb távú víziókkal szemben. Példaként említi Argentínát és Brazíliát, ahol a kormányok hagyományos gazdaságpolitikai válaszokkal állnak elő a növekvő feltörekvő piaci nyomás ellenére is.Decemberben hasonló folyamatokra figyelmeztetett Michael Hasenstab , akkor példként említette Magyarországot is, mely szerinte aggasztó jeleket mutat, és idén tovább sodródhat a szélsőjobboldali nacionalizmus felé.