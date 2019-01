Figyelmeztetés érkezett: óriási forgalom és havazás jön!

A meteorológiai előrejelzések alapján a péntek késő délutáni óráktól északnyugat felől kiterjedt havazás kezdődik, egyes dunántúli megyékben 5 centimétert meghaladó mennyiség is hullhat, emellett az ország nyugati megyéiben viharos széllökések is várhatóak. Szombaton újabb havazás várható, de a Dunántúl nyugati felében a havat havas eső, eső váltja fel, ugyanakkorA Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a következő napokban is 0-24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az előírások szerint először az autópályákon, autóutakon és főutakon, kezdik meg, ezt követik a településeket összekötő mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése. Az intenzívebb havazással együtt a Dunántúlon a szél is felerősödhet, ami hófúvásos szakaszokat is eredményezhet, elsősorban Veszprém megyében, ahol akár 60-70 km/órás széllökések is lehetnek. A téli hóeltakarításban és síkosságmentesítésben dolgozó nehézgépjárművek fordulóköre átlagosan 2-5 óra, ezen időszak alatt a várható időjárástól függően - főleg hófúvások idején - akár újabb jelentősebb mennyiségű friss hó is kerülhet a burkolatra, vagyis újabb és újabb beavatkozást kell végeznie a munkagépeknek, amíg a havazás el nem áll, addig pedig téliesebb útviszonyokra és lassabb haladásra kell a közlekedőknek felkészülni.