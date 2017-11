Figyelmeztetés érkezett: túl sokáig volt jó világ, nemsokára véget ér a buli

Az Egyesült Államok a 19. század közepe óta egyik - egészen pontosan harmadik - leghosszabb növekedési periódusát élvezi, hiszen immár 101. hónapja recesszió nélkül bővült a gazdaság. Az UniCredit szakértőinek ábráján látszik, hogy a vizsgált közel 170 éves periódus alatt mindössze 1991 márciusától, illetve 1961 februárjától kezdve tartott hosszabb ideig a korrekció nélküli időszak, mint most.

Megjegyzés: a piros oszlop jelöli a mostani (recessziómentes) kilábalási időszak hosszát, években kifejezve.

a reform elsőszámú kedvezményezettjei a vállalatok és a legvagyonosabb magánszemélyek lesznek, ezért nem várható a fogyasztás nagymértékű élénkülése, ami lendületet adhatna a növekedésnek.

A buli egyelőre tovább folytatódik, sőt, jövőre a tető fokára hághat a hangulat,a bank szakértői szerint. Ehhez 0,2 százalékponttal járulhat hozzá a kormány adócsomagja, ami a lakosság és a vállalatok közterheit is jelentősen mérsékelné.Az UniCredit elemzői azért számolnak az adócsomag elfogadásával, mert szerintük a republikánus párt olyan politikai sikerkényszerben van, hogy szinte bármilyen kompromisszumra hajlandók annak érdekében, hogy átvigyék a törvényhozáson a tervezet, még akkor is, ha néhány rész nem valósul meg az eredeti elképzeléseikből.(többen 4% feletti növekedést emlegettek), amit a bank szakértői azzal magyaráznak, hogyMindezt figyelembe véve szinte biztos, hogy a jelenlegi kilábalási periódus az évtized végéig kitartva megelőzi majd az 1991-től kezdődőt, 2018-at követően azonban lassuló pályára áll az USA GDP-jének bővülési dinamikája. Ha nem sikerül elfogadni az adócsomagot, akkor már 2018 első negyedévében megkezdődhet a "leszállás".

Megjegyzés: az ábra az évesített negyedéves amerikai GDP-bővülés várható alakulását mutatja az adóreform megvalósulása (piros vonal), illetve annak elmaradása esetén (szaggatott vonal).

A szakértők széles bázisú lassulásra számítanak: az energiaárak visszapattanásából fakadó beruházási boom hatása lassan eltűnik, erre a folyamatra pedig csak ráerősít majd az egyre szigorodó monetáris kondíciók. Ez utóbbi tényező a lakossági fogyasztáson is éreztetni fogja negatív hatását, arról nem is beszélve, hogy a szűkülő munkaerőpiac miatt a foglalkoztatottság növekedése is lassabb fokozatba kapcsolhat, tovább lassítva ezzel a gazdaság (fogyasztáson keresztüli) bővülését.

Megjegyzés: az ábra annak a valószínűségét mutatja százalékban kifejezve, hogy három éven belül recesszióba kerül az amerikai gazdaság. A szürke sávok a tényleges recessziós időszakokat jelzik.

Az UniCredit szakértőinek különböző makrogazdasági változókon (beruházási aktivitás, munkaerő-piaci tényezők) alapuló modellje szerint két éven belül 70%-os, három éven belül 93%-os esélye van egy gazdasági visszaesési ciklus kezdetének.

Egyrészt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy egy gazdasági világválság fogja elsöpörni az USA GDP-növekedésének évek óta tartó szériáját, sokkal valószínűbbnek tűnik egy gazdasági ciklikusságból fakadó, természetes korrekció.

Másrészt a bank szakértői elismerik, hogy érdemes óvatossággal kezelni ezt a 93%-os valószínűséget. A rövid távú recessziós kockázat valószínűleg jóval alacsonyabb ennél, ha számításba vesszük azt, hogy a Fed monetáris politikája jelenleg lazább annál, mint amilyen a korábbi évtizedekben a ciklus ezen szakaszában volt. Ennek ellenére néhány év távlatában egyre esélyesebbnek tűnik egy gazdasági visszaesés. Épp ezért az UniCredit elemzői úgy vélik, hogy miután az amerikai jegybank jövőre háromszor is kamatot emel majd, 2019-ben csak egyszer fog, ekkor már ugyanis látszódni fognak a konjunktúra-indikátorokban a gazdasági lassulás jelei, ami óvatosságra fogja inteni a helyi döntéshozókat.

Az elemzés kiemeli, hogy más mutatók alapján is érik már egy gazdasági visszaesés az USA-ban, amit egyébként a folyamatosan laposodó amerikai hozamgörbe is jelez. Két dolgot azért fontos tisztázni ezzel kapcsolatban.