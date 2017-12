Folytatódik a katalán őrület: megjósolhatatlan a holnapi csata eredménye

Az elemzők szerint ez a körülmény is hozzájárul a várhatóan igen magas részvételi arányhoz, amelyet a felmérések 80-82 százalékra becsülnek.

A legutolsó közvélemény-kutatások szerint a katalán függetlenséget támogató, illetve az azt ellenző pártok nagy tábora közel azonos, 43-45 százalék közötti támogatottsággal bír. A felmérések többségeA 7,5 millió lakosú Katalóniában több mint 5,5 millió választópolgár dönthet az új parlamentről a spanyol statisztikai hivatal adatai szerint. Közülük 200 ezren szavazhatnak külföldről. Csütörtökön 9 órakor összesen 947 katalán településen nyitnak ki a szavazóhelyiségek, amelyekben 20 óráig lehet voksolni.Munkanap lévén a jogszabályok a munkavállalóknak négyórás fizetett távollétet biztosítanak munkahelyükről, hogy le tudják adni szavazatukat.Katalóniában az előrehozott parlamenti választások kiírását október 27-én jelentette be Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök, miután feloszlatta a korábbi helyi törvényhozást és menesztette a katalán kormányt.Minderre a spanyol szenátustól kapott jóváhagyást az alkotmány 155-ös cikke alapján még aznap, hogy a katalán függetlenség kinyilvánításáról fogadott el határozatot a barcelonai parlament.A függetlenségpárti többség szerint a függetlenségi nyilatkozathoz október 1-jén kaptak felhatalmazást a katalán függetlenségi népszavazáson, amelyet azonban az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélt.A népszavazásról régóta húzódó vita zajlik a spanyol és a katalán kormány között.A Mariano Rajoy vezette konzervatív spanyol kormány szerint a referendum megrendezését tiltják az ország törvényei, ezért igyekeztek azt megakadályozni, míg a katalán vezetés mindent megtett annak érdekében, hogy megtartsák a voksolást. A spanyol hatóságok aznap igyekeztek meggátolni a szavazóhelyiségek kinyitását, a rendőri fellépés erőszakba torkollott.A történtek hatására heteken át folyamatosak voltak a tüntetések a rendőri erőszak ellen Katalónia-szerte. A katalán kormány a népszavazást eredményesnek ítélte, annak ellenére, hogy a szavazás hitelességét nem biztosították a választásokon szokásos törvényes garanciák.Katalónia függetlenségére 2,04 millióan voksoltak, ez a leadott szavazatok 90,18 százalékát jelenti. Ugyanerre több mint 177 ezren mondtak nemet (7,83 százalék).Carles Puigdemont katalán elnök korábban azt mondta: kinyilvánítja Katalónia elszakadását Spanyolországtól, ha többen szavaznak igennel, mint nemmel. Erről szóló parlamenti beszéde azonban sok kétséget hagyott, ezért a spanyol kormány többször is felszólította: tisztázza, hogy kinyilvánította-e Katalónia függetlenségét.A spanyol legfőbb ügyész október 30-án kezdeményezett eljárást a leváltott katalán kormány és a feloszlatott katalán parlament elnökségi tagjai ellen lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt arra hivatkozva, hogy "döntéseikkel és tetteikkel az elmúlt két év során intézményi válságot idéztek elő, amely a függetlenség egyoldalú kinyilvánításában tetőzött az alkotmány teljes semmibevételével október 27-én".A volt katalán kormány nyolc tagja előzetes letartóztatásba került, közülük hatan azóta már szabadlábon védekezhetnek. Carles Puigdemont és volt kormányának négy tagja az eljárás elől Brüsszelbe utazott, amiért a spanyol hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellenük. Mielőtt a belga bíróság döntött volna a kiadatásról, visszavonták a kezdeményezést.Az öt katalán politikus ellen érvényben maradt a spanyolországi letartóztatási parancs, így ők továbbra is a belga fővárosban tartózkodnak.