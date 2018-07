Fontos döntésre készül az MNB - A forint újra megérezheti

Még biztosan sokáig emlegetni fogjuk a júniust, amikor szóba kerül a forint gyengülése, hiszen olyan rossz hónapja volt a hazai fizetőeszköznek, amire az elmúlt 10 évben nem igazán volt példa . A forint szinte napról napra új mélypontra esett az euróval szemben, a Magyar Nemzeti Bank azonban látszólag mindvégig nyugodt maradt, és nem próbálta erős szóbeli intervencióval megállítani a zuhanást. Július eleji írásunkban rámutattunk, hogy a jegybank nem is nagyon tehetett mást, ugyanis az a szerep, amit játszik, azt követeli, hogy teljes érdektelenséget mutasson.Röviden összefoglalva a jelenlegi helyzet a következőképp néz ki: az MNB kitart azon véleménye mellett, miszerint a hazai inflációs folyamatokat szem előtt tartva továbbra is indokolt az extrém laza monetáris politika megtartása (legalábbis egyelőre), hiába megy így szembe a világ legtöbb jegybankjával. Eközben a piaci szereplők egyre kevésbé hisznek az MNB-nek, és inkább azt nézik, hogy az infláció emelkedésével párhuzamosan a magyar eszközök vonzereje a csökkenő reálkamat következtében romlik, így inkább alternatív befektetéseket keresnek, gyengítve ezzel a forintot.Most úgy tűnik, hogy az MNB megnyerte az első csatát a piaci szereplőkkel szemben, legalábbis, ha azt vesszük alapul, hogy a forint július 3-án hirtelen erősödni kezdett, eltávolodva ezzel történelmi mélypontjától.

A magyar jegybank döntése, illetve az ülést követően kiadott közlemény szövege kapcsán továbbra is az a fő kérdés, hogy az intézmény változatlanul kitart-e saját forgatókönyve mellett (vagyis, hogy neki van igaza, nincs szükség változtatásra a monetáris politikában), vagy óvatos, ugyanakkor a korábbiaknál egyértelműbb jelzést küld a piaci szereplőknek, miszerint elkezdi fokozatosan visszavenni a monetáris stimulust (kezdve a nem konvencionális eszközök kivezetésével). Ez a forint szempontjából is fontos fejlemény lenne, hiszen az MNB jelzéseire fokozottan figyelnek a devizapiaci szereplők.

Mit mondanak az elemzők?

Nem gondolnám, hogy az MNB bármilyen meglepetést okozna, elrontva ezzel traderek, portfóliómenedzserek vagy pénzügyi munkatársak vakációját. A forint az utóbbi napokban stabilizálódni látszik 322-325 körül, ami az MNB számára elfogadható. Emellett az olajárak is zuhanásba kezdtek és a júniusi inflációs adat is elmaradt az MNB várakozásától. Mindezek eredőjeként aligha várhatunk bármilyen változtatást.

A forint gyengülhet erre a fejleményre, ennek mértéke azonban nagyban függ a döntést övező aktuális befektetői hangulattól, a globális feltörekvő piacokat jellemző általános trendektől.

Ugyanígy az MNB igazát látszik alátámasztani a júniusi inflációs adat, ami ugyan öt és fél éves csúcsot jelentett, nem okozott meglepetést, hiszen a jegybank is átmenetileg 3%-ot meghaladó éves áremelkedést prognosztizált júniusi inflációs jelentésében.Ez a győzelem ugyanakkor nézőpont kérdése, hiszen azt a korábbi célját nem sikerült elérnie az MNB-nek, hogy a nominális kamatokat alacsonyan tartsa, sőt, még csak azt sem, hogy a kockázati prémiumok stabilan tartása mellett a hazai hozamok csak a fejlett országok hozamaival párhuzamosan emelkedjenek. Ha úgy tetszik, a piac kamatot emelt magának . Bár a forintra nehezedő nyomás az elmúlt hetekben mérséklődött, azt nem szabad elfelejteni, hogy még mindig magasabban van az euróval szembeni árfolyam, mint a múlt havi, június 19-ei döntéskor. Emellett azok a mögöttes világgazdasági tényezők sem tűntek el, amelyek az elmúlt hetekben a forint gyengülését, illetve a hazai hozamok emelkedését okozták., miközben egy globális kereskedelmi háború kitörésének veszélye, illetve ezzel összefüggésben a világgazdasági növekedést érintő kockázatok is ott leselkednek a háttérben, tovább erősítve a befektetői kockázatkerülő magatartást.Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint hiába lesz a hét legfontosabb eseménye az MNB kamatdöntő ülése, az könnyen unalomba fulladhat.- fogalmaz rövid kommentárjában.Hozzáteszi, hogy, összhangban az új inflációs jelentéssel és előrejelzéssel. Virovácz úgy véli, hogy az MNB 2019 végére szándékoltan felengedi majd a BUBOR-t, emellett az O/N betéti kamathoz is hozzányúlhat már jövőre a jegybank, az alapkamat emelésére azonban csak 2020-ban kerülhet sor.Halász Ágnes, az UniCredit szakértője sem számít arra, hogy az MNB nagy bejelentéssel áll majd elő a keddi ülésen, a jegybanki kommunikáció nagy valószínüséggel az eddigi irányvonalat fogja erősíteni, azzal a fő üzenettel, hogy nincs hivatalos forintárfolyam-elvárás.- teszi hozzá.Jobbágy Sándor, a CIB Bank elemzője úgy véli, hogy a makrogazdasági fejlemények a jegybank várakozásainak megfelelően alakulnak, emellett pedig a piaci folyamatok - sem adnak okot azonnali irányváltásra, hiszen a forint zuhanása, illetve a hozamok gyors emelkedése is megállt. A keddi közlemény ennek fényében megerősítheti az elmúlt hetekben elmondottakat: a laza monetáris kondíciók szükségesek, de indokolt az óvatosság, 5-8 negyedév horizontján pedig megindul a normalizálás.Módos Dániel, az OTP Bank szakértője sem vár nagy bejelentést a holnapi üléstől. Véleményét arra alapozza, hogy a forint a 330-as szintről visszaerősödött valamelyest, de ami ennél fontosabb, hogy a hosszú hozamok emelkedése is befejeződött egyelőre és jelenleg a 10 éves állampapír hozama is 3,3% körül látszik stabilizálódni. Ezen kívül a nemzetközi hangulat is javult valamelyest, amivel időt nyert az MNB, hogy megvárja a következő hónapok inflációs adatait. Érdemi bejelentés a szeptemberi döntésen jöhet.Az elemzők többsége arra számít, hogy az MNB csak 2020-ban nyúl majd hozzá az irányadó rátához, az OTP elemzőjének azonban ebből a szempontból különutas véleményt képvisel: