Fontos intézkedést hozott az EU - Jöhetnek a környezetbarát műtrágyák

A tájékoztatás szerint a rendelet harmonizálja a - szerves vagy másodlagos nyersanyagokból készülő - termésnövelő anyagokra vonatkozó előírásokat Unió-szerte és ezzel új lehetőségeket teremt ezen anyagok nagyüzemi termelésére.Ezen túlmenően harmonizált korlátozásokat vezet be a rendelet az ásványi trágyákban fellelhető szennyező anyagok bizonyos körében.A rendelet értelmében a CE-jelöléssel ellátott uniós termésnövelő anyagoknak meg kell felelniük bizonyos követelményeknek ahhoz, hogy az uniós belső piacon szabadon forgalomba helyezhetők legyenek. E követelmények többek között a szennyező anyagok legmagasabb megengedett szintjére, az összetevők meghatározott kategóriáinak alkalmazására és a címkézésre vonatkoznak majd.A CE-jelöléssel nem ellátott műtrágyák gyártóinak továbbra is lehetőségük lesz termékük forgalomba hozatalára a belföldi piacon.Az új jogszabály a 2003 óta érvényes rendeletet váltja fel, és a műtrágyák minden fajtájára (ásványi és szerves anyagok, talajjavító szerek, termesztőközegek) kiterjed majd.Szakértők szerint innovatív és környezetbarátabb termésnövelő termékek széles skáláját lehet majd forgalomba hozni. A gyártók, a mezőgazdasági termelők, csakúgy, mint a mezőgazdasági termékek fogyasztói, sokat nyerhetnek a mezőgazdasági termelékenység várható növekedésétől és a talajtisztulástól.A rendeletet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is hivatalosan el kell fogadnia. A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba és alkalmazását innentől számított három év elteltével kell megkezdeni.