Fontos posztokat osztogatnak jövőre Európában, a németek már helyezkednek

A német sajtóhírek szerint a Bizottság elnöki posztjára máris van két jelöltje Merkelnek, Peter Altmaier jelenlegi gazdasági miniszter, és Manfred Weber, az Európai Néppárt frakciójának vezetője.

Így már az lesz a fő kérdés, hogy ki tudja továbbvinni Draghi örökségét, a Commerzbank szerint egyelőre nehéz tippelni, de a sajtóban eddig François Villeroy de Galhau, a francia jegybank elnöke került be a közbeszédbe jelöltként, mellette pedig Erkki Liikanen, a finn jegybank kormányzója lehet esélyes a sajtó szerint.

Csütörtök reggeli sajtóhírek szerint, ezért inkább azt részesíti előnyben. Így Jens Weidmann, az egyik legesélyesebb jelölt kiszállt a versenyből, hogy ő váltsa Mario Draghit az EKB élén jövő ősszel.Weidmann megfelelő jelölt lehetne szakmailag és emberileg is, hogy fokozatosan visszafogja az EKB ultra laza monetáris politikáját - olvasható a Commerzbank csütörtök reggeli elemzésében. Ráadásul a jegybank utolsó három vezére holland, francia és olasz volt, így a németeknek súlyuk alapján is kijárna már az EKB vezetése. Ugyanakkor a bank elemzője szerint hátrány volt eddig is, hogy Weidmann nem túl népszerű az eurózóna déli perifériáján, ezért már eddig sem volt valódi esélye, hogy ő legyen az új elnök. Ennél fontosabb a Commerzbank szakértője szerint, hogy Berlin elégedettnek látszik egy Draghi-stílusú vezetővel, ezért sem akarnak mindenáron német elnököt.Bárki lesz is Draghi utóda, arra lehet számítani, hogy az EKB még hosszú ideig újra befekteti majd a lejáró értékpapírokat - olvasható a Commerzbank elemzésében. A jegybank a közelmúltban jelentette be, hogy az év végéig két lépésben kivezeti maradék eszközvásárlási programját, a jelek szerint utána sem kell még jó darabig szigorításra számítani. A német bank elemzői komoly kamatemelési ciklusra sem számítanak az EKB-tól, elképzelhető, hogy jövő ősszel minimálisan emelik majd a jelenleg mínusz 0,4%-os betéti rátát, de tartós és fokozatos emelésre egyelőre nincs esély.Korábban a befektetők egy része elkönyvelte legesélyesebb jelöltnek Jens Weidmannt, aki a szigorú monetáris politika híve. Most az ő esélyeinek csökkenésének a dollár csütörtök reggeli erősödésében is szerepe lehet, hiszen jó eséllyel nála óvatosabb jelölt kerül majd az EKB-versenyfutás vezető helyére.