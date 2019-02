Fordulat a Brexit-ügyben: új népszavazást támogat a Munkáspárt

Corbyn a Labour alsóházi képviselőinek következő, zártkörű ülésén a párt által hétfő este kiadott közlemény szerint kijelenti majd, hogy a Munkáspárt felsorakozna egy olyan parlamenti indítvány mögé, amelynek célja az újabb EU-népszavazás kiírása, vagy akár maga is beterjeszthet egy ilyen kezdeményezést az alsóház elé, megakadályozandó, hogy a kormányzó Konzervatív Párt egy esetleges rendezetlen, megállapodás nélküli Brexitbe "kényszerítse bele az országot".A Munkáspárt szóvivője nem bocsátkozott részletekbe arról, hogy pontosan milyen kérdés szerepelne a Labour által támogatandó referendum szavazólapján, így azt sem közölte, hogy a párt ismét feltenné-e a választóknak a 2016-os népszavazás kérdését, vagyis azt, hogy az Egyesült Királyság tagja maradjon-e az Európai Uniónak, vagy lépjen ki az EU-ból. (A 2016 júniusában tartott referendum szavazólapján ez a kérdés szerepelt, és a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre szavazott.)Sir Keir Starmer, a munkáspárti árnyékkormány Brexit-ügyi miniszterjelöltje azonban már a Labour tavaly őszi éves kongresszusán tartott felszólalásában egyértelműen kijelentette, hogy ha újabb népszavazás lesz, nem lehet kizárni a választható lehetőségek közül a bennmaradást az Európai Unióban.Jeremy Corbyn a kongresszus óta eltelt időszakban sem tanúsított lelkesedést az újabb referendum iránt.A nyolc volt Labour-képviselőhöz azóta a Konzervatív Pártból is csatlakozott három képviselő, azzal indokolva a lépést, hogy nem tudják támogatni Theresa May konzervatív miniszterelnök Brexit-politikáját, mindenekelőtt azt, hogy May nem hajlandó kizárni a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból.A tizenegy volt Labour- és tory képviselő The Independent Group néven független frakciócsoportot alakított. Az új alsóházi formáció egyik vezéregyénisége, Chuka Umunna volt munkáspárti képviselő minapi nyilatkozatában nem zárta ki, hogy a csoport még az idén önálló centrista politikai párttá alakul.A Munkáspárt hétfő este, az újabb népszavazás támogatásának deklarálása mellett bejelentette azt is, hogy a héten törvényjavaslatot terjeszt be, amelynek értelmében az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnése esetén is átfogó vámuniós viszonyrendszerben maradna az Európai Unióval, és szoros szabályozási megfelelést tartana fenn az EU egységes belső piacával.A konzervatív párti kormány az EU vámuniójából és egységes belső piacáról is ki akar lépni, Theresa May miniszterelnök pedig rendre határozottan elveti az újabb EU-népszavazás gondolatát.