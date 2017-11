Fordulat jelei a német kormányválságban - Folytatja a nagykoalíció?

Nő a nyomás az SPD vezetőjére

Hogy jutottunk ide?

A beszámolók szerint a Jamaica-koalíció gondolatának bukása óta több vezető szociáldemokrataA Bild című lap szerint a 153 szociáldemokrata Bundestag-képviselő közülLeginkább az SPD jobbszárnyát összefogó úgynevezett seeheimi kör tagjai sürgetik, hogy fontolják meg újra a 2013-ban alakított nagykoalíció folytatását. A kormányzati felelősség merev elutasítása a politikai "senki földjére" manőverezi a pártot - mondják.A pártelnöknek a találkozón "nyitottnak kell lennie, nem szabad ragaszkodnia saját véleményéhez" - mondta a Bildnek Johannes Kahrs, a seeheimi kör szóvivője.aki azonban egyelőre nem kritizálta nyilvánosan Martin Schulzot. Viszont a párt egyik korábbi elnöke, Björn Engholm nyíltan sürgeti az eddigi álláspont felülvizsgálatát. A tekintélyes veterán politikus, aki a kilencvenes évek elején irányította a pártot, a Der Tagesspiegel című berlini lapnak azt mondta, hogy az SPD-nek újra kell értékelnie a helyzetet, ha politikai bizonytalanság veszélyezteti az országot. Hozzátette, hogy szerinte a szociáldemokratáknak akkor kellene folytatni a nagykoalíciót, ha Angela Merkel visszavonul.Alsó-Szászország tartományban éppen szerdán alakult nagykoalíciós kormány, az SPD vezetésével. A régi-új szociáldemokrata miniszterelnök, Stephan Weil a Süddeutsche Zeitung című lap szerint az elnökség hétfői ülésén azt hangoztatta, hogy nem szabad végérvényesen kizárni a nagykoalíciót szövetségi szinten, mert várhatóan akkor sem igen lenne más lehetőség egy stabil szövetségi kormány megalakítására, ha előrehozott Bundestag-választást tartanának.A CDU/CSU, a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) és a Zöldek egyeztetése a pártok színe (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján Jamaica-koalíciónak nevezett kormány megalakításáról több mint négy hétig folytatott tárgyalás után, hétfő hajnalban fulladt kudarcba, mert az FDP kiszállt a hivatalos koalíciós tárgyalások megkezdésének lehetőségéről szóló előzetes egyeztetési folyamatból. A liberálisok arra hivatkoztak, hogy nem volt elég bizalom és közös pont a négy párt között Németország modernizációjához.Az emiatt kialakult helyzetben felmerült az előrehozott választások megtartása is jövő tavasszal, illetve a kisebbségi kormányzás is, de ezt Angela Merkel CDU-vezér és kancellár elutasítja, ezért tehát az eddigi nagykoalíciós folytatás is a forgatókönyvek között van. A jelek szerint egyre több SPD-s is efelé terelné a folyamatot.